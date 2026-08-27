Educadores y padres en el Congo solicitan posponer el inicio de clases por el brote de ébola

FOTO: Padres y maestros en el Congo piden retrasar regreso a clases mientras el ébola se agrava

BUNIA, República Democrática del Congo — Padres y educadores en el epicentro del brote de ébola en la República Democrática del Congo han solicitado a las autoridades que posterguen la reapertura de las escuelas, ya que las infecciones continúan superando los esfuerzos de control de la enfermedad.

Este brote, que se concentra en la provincia oriental de Ituri, se ha convertido en el de mayor crecimiento en la historia de la enfermedad, con un total de 5.713 casos confirmados y 2.744 muertes, de acuerdo a las autoridades sanitarias.

Las escuelas están programadas para reabrir el 1 de septiembre en todo el país, sin embargo, muchos maestros y padres en Ituri expresan su preocupación por el riesgo que aún representa el brote de ébola para los niños.

Los datos disponibles indican que los niños menores de 4 años tienen la tasa de letalidad más alta, alcanzando el 60%.

"Queremos reanudar las clases, pero no a costa de nuestras vidas", comentó a The Associated Press Fazila Rebecca, una maestra en Bunia. "Mientras la enfermedad siga circulando y las medidas de protección sean insuficientes, regresar al aula implica un riesgo inaceptable".

El sindicato de maestros de Ituri se reunió en Bunia el martes y pidió a las autoridades que evalúen la situación del brote antes de tomar decisiones sobre la reapertura de las escuelas.

Budju Lobo Isaac, representante del sindicato, agregó: "No nos oponemos a la reanudación de las clases, pero consideramos que la salud y seguridad de los docentes y estudiantes deben ser prioritarias".

Las autoridades no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre esta situación. El brote en el este del Congo se expande en un contexto extremadamente complicado, marcado por la inseguridad, el desplazamiento de personas, una huelga de trabajadores de la salud y el movimiento intenso de la población. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que el brote está fuera de control y podría superar al de 2014-2016, el más mortífero de la historia, que causó más de 11.000 muertes.

Aunque se declaró este brote a mediados de mayo, se cree que comenzó a propagarse en febrero. La enfermedad ha alcanzado casi 60 zonas sanitarias, con la mayoría de los casos y muertes ocurriendo fuera de las redes de monitoreo, dentro de las comunidades.

Un desafío clave en la lucha contra este brote es que el virus Bundibugyo, causante del mismo, carece de vacunas y tratamientos aprobados. No obstante, se han iniciado ensayos clínicos de posibles vacunas y tratamientos en la región.

Las medidas implementadas para controlar el brote, que incluyen restricciones en reuniones públicas, distanciamiento social y el cierre de aeropuertos, han alterado drásticamente la vida en las seis provincias afectadas, especialmente en Ituri, que ha sufrido por la violencia rebelde.

El gobierno ha comenzado a instalar equipos de salud y saneamiento en algunos lugares, pero grupos de defensa afirman que se necesita hacer más para generar confianza en la comunidad.

"Más allá de los desafíos prácticos, la aceptación de la comunidad es fundamental", expresó Greg Ramm, director de Save the Children en el Congo. "La prioridad inmediata es asegurar que cada escuela, maestro y familia cuente con la información y recursos necesarios para que el inicio del año escolar sea lo más seguro posible para los niños".

Espérance Dz’venga, quien compraba útiles escolares en el mercado central de Bunia, expresó su deseo de que sus hijos asistan a la escuela, pero también su preocupación por su seguridad. "Como madre, quiero que mis hijos estén en la escuela, pero lo que más deseo es que regresen a casa sanos", comentó. "Tememos que nuestros hijos puedan estar expuestos en la escuela y luego lleven la enfermedad a casa".

Las autoridades de Ituri no han hecho comentarios sobre la situación actual.