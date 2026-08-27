Tadej Pogacar se impone en la Vuelta a España tras un susto en el descenso

FOTO: Tadej Pogacar sigue imparable: gana otra etapa de la Vuelta a España tras susto en descenso

CASTELLO, España — Tadej Pogacar continuó su destacada actuación en la Vuelta a España al conquistar el jueves la victoria en la sexta etapa, a pesar de haber sufrido un pequeño susto al salirse del camino durante un veloz descenso.

El actual campeón del Tour de Francia, que busca conseguir un triplete de títulos en Grandes Vueltas, logró recuperar el control de su bicicleta y regresar a la carretera, resistiendo la presión de Enric Mas para asegurar su tercera victoria de etapa.

"Teníamos un plan", comentó Pogacar. "Pensábamos que podíamos dejar que se formara la escapada, pero tardó casi dos horas en concretarse. Como resultado, tuvimos que controlar menos de la mitad de la etapa".

El ciclista del UAE Team Emirates amplió su ventaja en la clasificación general a 3 minutos y 34 segundos, con Mas del Movistar Team en segundo lugar y Primož Roglic cayendo al tercer puesto, a más de cuatro minutos de Pogacar.

Pogacar ya había demostrado su dominio al ganar la cuarta etapa el martes, además de la etapa inaugural. Su objetivo es convertirse en el noveno ciclista masculino en lograr victorias en las tres Grandes Vueltas.

El esloveno conquistó el Tour de Francia por tercera vez consecutiva y por quinta en total en julio, igualando el récord, y se adjudicó el Giro de Italia en 2024. No había competido en la Vuelta desde su debut en 2019, donde ganó tres etapas.

El corredor dejó atrás a sus rivales cuando restaban menos de 25 kilómetros para la meta, pero Mas lo alcanzó antes de la última subida. Ambos trabajaron juntos hasta el final, pero Pogacar se impuso en el esprint final.

Mas "me sorprendió mucho en la subida, me adelantó como un cohete", expresó Pogacar. "No me lo esperaba, porque había oído por la radio que tenía 40 segundos de ventaja sobre los perseguidores, y no habían mencionado a Enric. Cuando me adelantó, me quedé un poco en shock".

"Estaba seguro de que él conocía el descenso y me alegré de estar con él durante los últimos 10 kilómetros con viento de cara. Me había quedado sin agua", añadió. "Sabía que podía ganarle en el sprint. Me gustó su entrega total y yo también di todo hasta la meta. Fue una gran carrera".

La sexta etapa del jueves incluyó un recorrido de media montaña con un tramo de tierra en la subida final. Un rápido descenso hacia la meta en Castellón puso a prueba a los ciclistas y casi le cuesta caro a Pogacar, quien perdió el control de su bicicleta en una curva cerrada.

La séptima etapa del viernes será un recorrido montañoso de 149,8 kilómetros. La Vuelta concluirá en la ciudad española de Granada el 13 de septiembre.

Pogacar es el primer ciclista en lograr tres triunfos en las primeras seis etapas desde Óscar Freire en 2007.