Qué es un GLOF, el fenómeno que pudo provocar el devastador alud de agua y escombros en Nepal

El devastador fenómeno ocurrido en la frontera entre Nepal y el Tíbet dejó una escena de destrucción a lo largo de los valles y abrió una investigación entre científicos para determinar exactamente cómo se desencadenó la gigantesca crecida. Una de las principales hipótesis apunta a un GLOF, sigla en inglés de Glacial Lake Outburst Flood, o inundación por desborde de un lago glaciar.

El desastre, que hasta este jueves contabilizaba más de 390 muertos y unos 1.400 desaparecidos, habría comenzado con el desprendimiento de una enorme masa de hielo a unos 5.200 metros de altura.

Cómo se habría desencadenado el fenómeno

El científico Simon Cox, del instituto neozelandés GNS Science, explicó que un gran bloque de glaciar se desprendió y cayó hacia un valle. Durante el descenso, la masa de hielo comenzó a transformarse en un gigantesco flujo de agua, rocas y sedimentos.

La caída habría incluido un primer descenso vertical de casi 1.200 metros, durante el cual el hielo comenzó a derretirse y a incorporar material del terreno. Posteriormente, la masa recorrió otros 3.000 metros hasta alcanzar los ríos, incrementando todavía más el volumen y la fuerza del flujo.

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Cox comparó el mecanismo con el funcionamiento de un émbolo: la masa que descendía empujó el agua que ya circulaba por el valle y generó una corriente hiperconcentrada, similar al concreto, capaz de desplazarse a velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora y, en algunos sectores, alcanzar los 200.

El resultado fue una verdadera pared de agua, barro, hielo y escombros que avanzó por el valle y arrasó con todo a su paso.

¿Qué es un GLOF?

Un GLOF ocurre cuando un lago formado por el deshielo de un glaciar se desborda de manera repentina. La liberación súbita de grandes cantidades de agua puede generar una inundación extremadamente destructiva río abajo.

Habitualmente, estos lagos están contenidos por paredes naturales de hielo, rocas y sedimentos. Si esa barrera colapsa, el agua acumulada se libera de manera abrupta y puede adquirir una enorme capacidad de destrucción.

El fenómeno es considerado un riesgo creciente en regiones montañosas a medida que el calentamiento global acelera el retroceso de los glaciares.

Sin embargo, todavía no está confirmado que lo ocurrido en Nepal haya sido un GLOF en sentido estricto.

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Una hipótesis que todavía genera dudas

La principal dificultad para los investigadores es que no se identificó hasta ahora un lago glaciar visible en las inmediaciones del desprendimiento que pueda explicar por sí solo semejante volumen de agua.

El profesor Mohan Bahadur Chand, de la Universidad de Kathmandú, señaló que la ausencia de un lago de esas características hace difícil explicar la magnitud de la inundación.

Una posibilidad es que existiera agua acumulada debajo del glaciar, que habría descendido junto con el bloque de hielo y contribuido a generar la gigantesca corriente.

Por eso, los especialistas todavía trabajan para reconstruir la secuencia exacta de acontecimientos.

El colapso también quedó registrado como un fenómeno sísmico

La magnitud del desprendimiento fue tal que incluso llegó a registrarse como un evento sísmico de magnitud 5,2.

En un primer momento se creyó que podía tratarse de un terremoto. Sin embargo, un análisis posterior del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) determinó que el movimiento registrado correspondía al colapso del glaciar y al posterior flujo de escombros, y no a un sismo.

Los expertos estiman que determinar el volumen exacto de hielo que se desprendió llevará tiempo. Las primeras aproximaciones van desde 500.000 metros cúbicos hasta decenas de millones de metros cúbicos.

La reconstrucción del desastre

La zona afectada presenta enormes dificultades para el acceso de los equipos científicos. Por eso, los investigadores recurren a imágenes satelitales obtenidas antes y después del desastre, además de las mediciones disponibles en el terreno.

La glacióloga Lauren Vargo, de la Universidad Victoria de Wellington, explicó que esas imágenes serán fundamentales para reconstruir la secuencia y establecer cuánto hielo, agua y sedimentos participaron del fenómeno.

Mientras tanto, las imágenes registradas en el lugar muestran la dimensión de la tragedia: el flujo alcanzó primero un puesto fronterizo entre Nepal y China y posteriormente continuó río abajo, donde inundó poblaciones, destruyó puentes y derribó edificios.

La combinación de un desprendimiento glaciar de enormes dimensiones, el agua acumulada, las fuertes pendientes del Himalaya y la incorporación de rocas y sedimentos convirtió el episodio en un fenómeno de una capacidad destructiva extraordinaria. Los científicos deberán determinar ahora si se trató efectivamente de un GLOF o de otro tipo de inundación y flujo de escombros asociado al colapso glaciar.