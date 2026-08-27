Sabastian Sawe, récord mundial de maratón, se perderá el Maratón de Berlín por lesión

FOTO: El plusmarquista mundial Sabastian Sawe se lesiona y se perderá el Maratón de Berlín

BERLÍN — El maratonista keniano Sabastian Sawe, quien ostenta el récord mundial de maratón, ha confirmado que se encuentra lesionado y no podrá participar en el próximo Maratón de Berlín, programado para el próximo mes. Este evento era esperado como su regreso a la competición tras haber hecho historia al romper la barrera de las dos horas en abril.

En declaraciones recientes, Sawe había expresado su entusiasmo por el evento, destacando que esperaba lograr algo excepcional en Berlín, donde el año pasado ganó la prueba en uno de los recorridos más rápidos del mundo.

"Con gran pesar debo informarles que me veo obligado a retirarme del Maratón de Berlín debido a una lesión", indicó Sawe en un comunicado emitido por los organizadores. Sin embargo, no detalló la naturaleza de su lesión.

El atleta de 31 años había planeado cruzar la meta en la emblemática Puerta de Brandeburgo y agradeció a sus seguidores por su apoyo. "Quiero desearles a todos los corredores una gran carrera", agregó.

En abril, Sawe se consagró campeón del Maratón de Londres, marcando un tiempo impresionante de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, convirtiéndose en el primer corredor en alcanzar esta hazaña que había sido considerada inalcanzable durante mucho tiempo.

Durante ese periodo, Sawe también enfatizó la importancia de los controles antidopaje, afirmando que su objetivo era demostrar que se puede competir de manera limpia y rápida, en un contexto donde el dopaje ha sido un tema controvertido entre los corredores kenianos.

El Maratón de Berlín se llevará a cabo el 27 de septiembre, y entre las corredoras destacadas estará Tigst Assefa, quien rompió el récord mundial en 2023 en este mismo circuito. Actualmente, el récord está en manos de Ruth Chepng’etich, quien se encuentra bajo una sanción por dopaje.