Más de 80 personas acusadas en Puerto Rico por el Departamento de Justicia en combate a pandillas

FOTO: El Departamento de Justicia acusa a más de 80 personas en operativo contra pandillas en Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha formulado cargos contra más de 80 personas en el marco de un operativo destinado a desmantelar una pandilla violenta en la isla. El anuncio fue realizado por el procurador general estadounidense, Todd Blanche, durante su visita a Puerto Rico, en el contexto de los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para combatir el crimen violento.

Los fiscales federales han indicado que la pandilla, identificada como "Los Baja Deo", ha estado involucrada en el tráfico de sustancias como el fentanilo y la cocaína desde la ciudad costera de Mayagüez, generando ingresos cercanos a los 50 millones de dólares. Además, el grupo es señalado como responsable de numerosos delitos graves, incluidos tiroteos, asesinatos, secuestros y agresiones, así como la distribución de al menos 340 kilogramos de fentanilo o narcóticos adulterados con esta sustancia, según lo declarado por Blanche.

El secretario de Justicia, recientemente confirmado, expresó: "Nuestras Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional en todo el país están unificadas, y están unificadas para poner fin a la presencia de cárteles criminales, pandillas extranjeras y organizaciones criminales trasnacionales en todo Estados Unidos". Estas palabras resaltan el compromiso del gobierno federal en la lucha contra el crimen organizado.

La presencia de Blanche en Puerto Rico para realizar este anuncio subraya la intención del gobierno de Trump de centrar sus esfuerzos en la lucha contra los cárteles y las pandillas que contribuyen al tráfico de drogas y a la violencia en diversas comunidades de Estados Unidos. Este enfoque ha llevado a una reconfiguración significativa del Departamento de Justicia, priorizando la lucha contra la inmigración ilegal y el crimen violento.

Por su parte, Héctor Ramírez-Carbó, secretario de Justicia interino de Puerto Rico, afirmó que "estos 81 miembros violentos de la pandilla ahora enfrentarán a la justicia, y también lo hará cualquier otro que intente ocupar su lugar". Ramírez-Carbó añadió que "hoy, las familias de Mayagüez pueden disfrutar en paz de lo que sus comunidades tienen para ofrecer sin temor a sufrir daños".