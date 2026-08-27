Falla de comunicación pone en peligro a Marine One y un jet en Washington

FOTO: Falla de comunicación puso al Marine One y a un jet en riesgo de colisión en Washington

El 4 de agosto, un incidente en el espacio aéreo de Washington generó preocupación tras la falta de comunicación entre los controladores de tráfico aéreo y el piloto del helicóptero presidencial, Marine One. Según un informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), los controladores aéreos no recibieron la llamada de advertencia estándar que se realiza tres minutos antes de que el Marine One despegue, lo que permitió que un avión de reacción iniciara su vuelo justo en ese momento.

El informe destaca que los controladores y los pilotos del Marine One habían discutido previamente los problemas de comunicación, acordando un plan alternativo para retransmitir la advertencia por radio a través de otro medio. Sin embargo, este plan también falló el día del incidente, lo que llevó a una situación potencialmente peligrosa cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

A pesar de que la proximidad entre el Marine One y el avión de reacción pareció violar los protocolos de seguridad establecidos tras una colisión aérea que resultó en la muerte de 67 personas el año anterior, las autoridades aseguraron que el presidente no estuvo en peligro en ningún momento. Desde hace tiempo, el Pentágono mantiene un acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA) para notificar a los controladores con tres minutos de anticipación antes del despegue del helicóptero presidencial, un acuerdo que existía antes del accidente del año pasado.

Las grabaciones de la torre de control indican que los controladores no escucharon las advertencias del piloto del Marine One, aunque otras grabaciones muestran que el helicóptero sí había realizado las llamadas correspondientes. Además, los pilotos intentaron retransmitir la advertencia a través de una instalación militar, pero también fracasaron en este intento.

Tras la colisión de un avión de pasajeros con un helicóptero del Ejército en enero de 2025, la FAA implementó una política que detiene todos los despegues y aterrizajes en el aeropuerto cuando un helicóptero está en una ruta en conflicto. La congestión del espacio aéreo cerca de la Casa Blanca y el aeropuerto Reagan es notable, con un alto volumen de aeronaves tanto militares como comerciales.

La NTSB también destacó que las estimaciones preliminares mostraron que el Marine One y el avión de Envoy Air estaban separados por aproximadamente 1.3 kilómetros lateralmente y 215 metros verticalmente en el momento más crítico. Aunque el avión recibió una alerta de tráfico, sus pilotos nunca vieron el helicóptero.

La FAA ha reconocido que ambas aeronaves se acercaron demasiado antes de que comenzaran a separarse. El avión ascendió rápidamente después de que los pilotos del Marine One detectaran su presencia, deteniéndose para garantizar la seguridad antes de que el avión saliera de la zona.

La falta de comunicación ha sido un problema persistente, y se informó que una línea directa entre el Pentágono y la torre del aeropuerto Reagan había estado inoperativa durante más de tres años, lo que subraya la necesidad de mejoras en la coordinación entre las autoridades de aviación y el personal militar. A raíz de este incidente, se han realizado ajustes técnicos para mejorar la comunicación, como el traslado de las radios a una ubicación más adecuada para garantizar la visibilidad adecuada entre las aeronaves.