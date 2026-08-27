FOTO: La Corte confirma la condena a policías por golpear a un hombre durante la pandemia

Buenos Aires, 27 agosto (NA) – La Corte Suprema de Justicia ha ratificado la condena a cuatro años de prisión efectiva contra un policía que agredió y detuvo a un hombre que regresaba de retirar dinero de un cajero automático durante las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19.

El hecho tuvo lugar el 24 de mayo de 2021, cuando Luis Díaz volvía de un cajero cercano a su hogar y fue interceptado por un patrullero en el que se encontraban Martín Alderete y Romina Montesino, quienes eran pareja.

Los efectivos redactaron un acta, pero Díaz se negó a firmarla y decidió continuar su camino hacia su vivienda, lo que provocó que los policías lo persiguieran y volvieran a interceptarlo. En ese momento, Alderete lo golpeó en el rostro, causándole la pérdida de tres dientes.

Posteriormente, los agentes solicitaron refuerzos y trasladaron a Díaz a una comisaría. Según los registros del caso, para justificar la detención, el jefe de servicio, Sebastián Bustos, elaboró un sumario donde Montesino afirmaba haber sido agredida.

Los oficiales enfrentaron un juicio por los delitos de lesiones graves calificadas por su condición de empleados policiales y vejaciones, en conjunto con falsificación de instrumento público.

Alderete fue condenado a cuatro años de prisión, mientras que Montesino y Bustos recibieron penas de dos años.

La sentencia fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia provincial, pero las defensas de Alderete y Montesino intentaron llevar el caso ante la Corte Suprema, argumentando que la decisión había sido arbitraria.

El máximo tribunal desestimó el planteo por inadmisible, reafirmando así las condenas impuestas por el incidente ocurrido durante las restricciones sanitarias.