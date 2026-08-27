FOTO: La Corte confirma prisión perpetua para pareja culpable de torturar y asesinar a un niño de 4 años

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas a prisión perpetua para Diego Fernando Grollino e Ivana Isabel Toledo, hallados responsables de torturar y asesinar con "ensañamiento y alevosía" a Uriel Cisneros, un niño de cuatro años que estaba bajo su cuidado en Mar del Plata.

La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron como inadmisible el recurso presentado por la defensa de Grollino. Por su parte, Toledo decidió desistir de su intento de revisión de la condena.

El crimen se produjo en septiembre de 2015, tras meses en los que Uriel estuvo a cargo de la pareja. La investigación reveló que entre julio y septiembre de ese año, el menor fue mantenido en condiciones de abandono y aislamiento, sufriendo graves torturas.

Se determinó que el niño padeció cortes, quemaduras con cigarrillos y otras formas de violencia extrema, y el 11 de septiembre fue ahorcado con un lazo.

Además de Grollino y Toledo, también fue juzgada Romina Hernández, madre de Uriel, quien fue acusada de abandono de persona seguido de muerte. Durante el proceso, se indagó la posibilidad de que el niño hubiese sido víctima de un ritual umbanda, pero la Fiscalía desistió de estas acusaciones en los alegatos finales.

El Tribunal Oral de Mar del Plata condenó a Toledo y Grollino a prisión perpetua, mientras que Hernández recibió una pena de cinco años de prisión.

Posteriormente, la sentencia fue confirmada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense y por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Las defensas intentaron llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación como última instancia, pero la presentación de Toledo fue retirada, y el recurso de Grollino fue declarado inadmisible. Así, las condenas a prisión perpetua por el crimen de Uriel quedaron firmes.