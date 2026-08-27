Marcelo Tinelli habló sobre el escándalo que involucra a Tini Stoessel y su papá
El empresario fue cauto al opinar: "Me parece una de las cosas más tristes".
FOTO: Una buena para Marcelo Hugo. Foto: Agencia NA.
Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- En medio del escándalo que gira en torno a la auditoría sobre las ganancias acumuladas por la cantante Tini Stoessel, se encuentra en el centro de la polémica su padre y exmanager, Alejandro Stoessel, quien supuestamente no le permitiría acceder a dichos fondos. Las redes sociales han estallado con mensajes de apoyo a la artista, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre la información que circula en diversos medios.
En este contexto, las influencers Mica y Cande Tinelli se distanciaron del respaldo general hacia Tini y expresaron en sus redes sociales que lo que le sucede a la cantante es resultado de "karma" y "justicia divina".
Las hermanas Tinelli recordaron el dolor que vivieron debido a los comentarios hostiles de los seguidores de Tini, tras su revelación sobre el conflicto entre Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli, lo que desató una ola de críticas hacia el empresario.
Marcelo Tinelli, por su parte, abordó la situación con empatía, a diferencia de sus hijas, y expresó su deseo de que se resuelvan los problemas familiares: "Ojalá se solucionen todas las cosas entre padre e hija. Me parece que una de las cosas más tristes, feas, es tener algún problema con uno de tus hijos".
El empresario también lamentó el distanciamiento que se ha producido: "Así que nada, les deseo que recuperen pronto ese vínculo", comentó a los medios. Sin embargo, cuando se le preguntó acerca del patrimonio de Tini, que se encuentra en diferentes sociedades a nombre de Alejandro, evitó profundizar en el tema: "No voy a hablar del tema. No tengo nada para hablar, no tengo nada para decir".
Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli mantuvieron una relación profesional como productores, pero su vínculo se deterioró, culminando en un conflicto que llegó a los tribunales.
Lectura rápida
¿Cuál es el escándalo que rodea a Tini Stoessel?
Una auditoría sobre sus ganancias ha generado controversia, con su padre en el centro de la polémica.
¿Qué opinó Marcelo Tinelli sobre la situación?
Deseó que se solucionen los problemas familiares y lamentó el distanciamiento entre Tini y su padre.
¿Cómo reaccionaron las hermanas Tinelli?
Mica y Cande expresaron que la situación de Tini es resultado de karma y justicia divina.
¿Tini ha comentado algo sobre la situación?
Hasta el momento, Tini no ha hecho declaraciones sobre la controversia.
¿Qué relación tenían Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel?
Ambos trabajaron juntos como productores, pero su relación se deterioró y llegó a la justicia.
[Fuente: Noticias Argentinas]