Marcelo Tinelli habló sobre el escándalo que involucra a Tini Stoessel y su papá

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- En medio del escándalo que gira en torno a la auditoría sobre las ganancias acumuladas por la cantante Tini Stoessel, se encuentra en el centro de la polémica su padre y exmanager, Alejandro Stoessel, quien supuestamente no le permitiría acceder a dichos fondos. Las redes sociales han estallado con mensajes de apoyo a la artista, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre la información que circula en diversos medios.

En este contexto, las influencers Mica y Cande Tinelli se distanciaron del respaldo general hacia Tini y expresaron en sus redes sociales que lo que le sucede a la cantante es resultado de "karma" y "justicia divina".

Las hermanas Tinelli recordaron el dolor que vivieron debido a los comentarios hostiles de los seguidores de Tini, tras su revelación sobre el conflicto entre Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli, lo que desató una ola de críticas hacia el empresario.

Marcelo Tinelli, por su parte, abordó la situación con empatía, a diferencia de sus hijas, y expresó su deseo de que se resuelvan los problemas familiares: "Ojalá se solucionen todas las cosas entre padre e hija. Me parece que una de las cosas más tristes, feas, es tener algún problema con uno de tus hijos".

El empresario también lamentó el distanciamiento que se ha producido: "Así que nada, les deseo que recuperen pronto ese vínculo", comentó a los medios. Sin embargo, cuando se le preguntó acerca del patrimonio de Tini, que se encuentra en diferentes sociedades a nombre de Alejandro, evitó profundizar en el tema: "No voy a hablar del tema. No tengo nada para hablar, no tengo nada para decir".

Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli mantuvieron una relación profesional como productores, pero su vínculo se deterioró, culminando en un conflicto que llegó a los tribunales.