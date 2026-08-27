Un general iraquí pierde la vida en un tiroteo durante operativo en Bagdad contra viviendas ilegales

FOTO: Muere general iraquí de brigada en tiroteo en operativo en Bagdad contra viviendas ilegales

BAGDAD (AP) — En un incidente violento ocurrido en Bagdad, personal militar y trabajadores municipales fueron atacados a tiros el jueves mientras intentaban desmantelar estructuras de vivienda ilegales. Este ataque dejó como saldo la muerte de un oficial de alto rango y cinco personas heridas, según informaron un funcionario de seguridad iraquí y medios de comunicación estatales.

Según el funcionario de seguridad, el tiroteo tuvo lugar en el distrito sureño de Dora, donde un general de brigada del ejército perdió la vida. Entre los heridos se encuentran un policía y cuatro trabajadores municipales. El funcionario solicitó permanecer en el anonimato, cumpliendo con las normas vigentes.

Las fuerzas de seguridad y la policía acordonaron la zona inmediatamente después del ataque, y el comandante de Operaciones de Bagdad llegó al lugar para supervisar la situación, de acuerdo con la información proporcionada por el funcionario de seguridad.

La agencia estatal de noticias también confirmó la muerte del general de brigada y reportó que varios trabajadores municipales resultaron heridos. La municipalidad de Bagdad había actuado bajo órdenes legales para proceder con el retiro de las estructuras ilegales en la zona.

El barrio de Dora se caracteriza por amplias áreas agrícolas, donde la construcción ilegal es una práctica común.