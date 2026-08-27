Kevin Warsh, nuevo presidente de la Fed, se prepara para su primer discurso clave en Jackson Hole

FOTO: Nuevo presidente de la Fed tendrá oportunidad de delinear su visión en discurso este viernes

WASHINGTON — El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ha cambiado drásticamente la manera en que el banco central estadounidense se comunica, optando por un enfoque más reservado que sus predecesores al referirse a la economía y la inflación.

Hasta el momento, su estilo ha generado cierta inquietud entre economistas e inversionistas que esperan más claridad sobre su visión.

Este viernes, Warsh tendrá una oportunidad significativa para aclarar sus posturas y reafirmar su compromiso con el control de la inflación durante su discurso en Jackson Hole, Wyoming, en el marco del simposio económico anual de la Reserva Federal.

Los analistas de Wall Street anticipan que su discurso ofrezca señales sobre cómo planea manejar la persistente inflación, que ha suscitado preocupación entre los consumidores. En su última conferencia, Warsh dejó preguntas sin respuesta sobre posibles aumentos en la tasa de interés si la inflación continúa elevada.

Warsh ha expresado que no desea proporcionar lo que se conoce como "orientación futura" sobre la dirección de las tasas de interés, argumentando que esto podría limitar la flexibilidad del banco y hacer que los mercados financieros se vuelvan demasiado dependientes de tales indicaciones.

Sin embargo, algunos economistas sugieren que podría dar más detalles sobre su perspectiva de la política monetaria sin comprometerse a decisiones específicas sobre tasas futuras.

"Lo que necesita hacer es aclarar el marco conceptual que aportará para dirigir la política monetaria", afirmó David Wilcox, investigador principal del Peterson Institute for International Economics. "Se ha negado a proporcionar siquiera ese grado de claridad".

El mes pasado, Warsh indicó que su discurso se centraría en "grandes preguntas" que afectan la economía, como el impacto de la inteligencia artificial y los cambios demográficos.

La manera en que Warsh y la Reserva Federal aborden la inflación es crucial, no solo para Wall Street, sino también para la opinión pública, ya que los estadounidenses consideran el costo de vida un tema primordial, especialmente con las elecciones de medio término a la vista.

Las tasas de interés aumentaron tras su última aparición pública el 29 de julio, lo que encareció los costos de los préstamos hipotecarios, después de que la Reserva Federal decidió mantener su tasa de referencia sin cambios.

"Warsh, en la práctica, perdió a los mercados mientras hablaba", comentó Gennadiy Goldberg, jefe de estrategia de tasas de Estados Unidos en TD Securities. "Siguió hablando más de bajar la inflación, pero no tuvo respuestas claras cuando se le preguntó cómo lo lograría".

Al abordar la inflación subyacente, Warsh mencionó que podría ser un indicador importante para decidir si las tasas deberían aumentar, aunque no aclaró si considera que este indicador está empeorando o cómo lo mide.

Las expectativas sobre su discurso son altas, ya que los analistas consideran que ofrecer una lectura más clara de la estrategia del banco central no requiere mucho: una simple declaración sobre cómo podría reaccionar ante una inflación persistente.

Si Warsh logra disipar algunas de estas preocupaciones, podría haber una ligera disminución en las tasas de interés a largo plazo, que han ido en aumento debido a varios factores, incluidos los déficits gubernamentales y el endeudamiento en el sector tecnológico.

Cuando Warsh hable el viernes, "creo que con que los rendimientos no suban ya sería una victoria", concluyó Derek Tang, economista de Monetary Policy Analytics.