FOTO: Detienen en Misiones a un padre que intentó entregar a sus hijos a cambio de un vehículo

Buenos Aires, 27 agosto (NA) – Un hombre fue arrestado en la provincia de Misiones por el intento de entregar a dos de sus hijos a cambio de un vehículo. La denuncia fue presentada por la madre de los menores, quien informó haber recibido un audio en el que su expareja habría expresado su intención de dar a dos de los chicos.

La denuncia llevó a que la Justicia adoptara medidas que resultaron en la detención del acusado, quien cuenta con antecedentes penales, así como en la protección de los hermanos y el secuestro de tres teléfonos celulares.

La situación se inició cuando la mujer, de 27 años, se dirigió a la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo del Valle y denunció que recibió un audio por WhatsApp donde reconoció la voz de su expareja y padre de los niños. En la grabación, el hombre supuestamente manifestó su deseo de entregar a dos de ellos a cambio de un vehículo.

Ante la seriedad de la denuncia, intervino el Juzgado de Instrucción Nº2 de Oberá, que ordenó proteger a los menores, arrestar al investigado y preservar las pruebas, según el comunicado policial.

Este miércoles 26 de agosto por la noche, agentes de la Unidad Regional XI realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio Municipal y detuvieron a Ramón V., de 38 años.

Los hermanos, de 11, 9, 5 y casi 2 años, fueron provisoriamente puestos al cuidado de una tía paterna y recibieron apoyo de una psicopedagoga y una asistente social.

Además, el área de Cibercrimen de la Unidad Regional XI confiscó tres celulares relacionados con la denunciante, el acusado y un tercero, que serán analizados.

La causa se tramita por el delito de supresión y suposición de estado civil y de identidad por entrega ilegal de menores mediante retribución.

Cabe mencionar que los menores estaban bajo el cuidado del padre tras una crisis que llevó a la madre a requerir internación.