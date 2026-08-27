Polémica por posteos de Galarza Fonda y Kendry Páez tras eliminación de River en Sudamericana

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- La reciente eliminación de River Plate en la Copa Sudamericana ha desatado una fuerte controversia en el club, especialmente tras las publicaciones en Instagram de dos de sus futbolistas, Matías Galarza Fonda y Kendry Páez, que fueron vistas por muchos como una burla. Las publicaciones se realizaron pocas horas después de que el equipo fuera eliminado por Independiente Santa Fe.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, ambos jugadores se encuentran actualmente fuera del plantel profesional y están buscando resolver sus respectivas salidas, aunque aún mantienen vínculos contractuales vigentes con la institución.

El primero en generar revuelo fue Galarza Fonda, quien publicó un "TBT" en su cuenta de Instagram, acompañado de emojis y dos fotografías donde se lo ve ejecutando un penal ante Manuel Neuer durante el último Mundial. Esta publicación coincidió con el momento en que River había sido eliminado tras una definición por penales, lo que incrementó la repercusión negativa entre los hinchas. El equipo empató 1-1 en el tiempo reglamentario y perdió 8-7 en la tanda de penales, a pesar de que Santiago Beltrán logró detener tres ejecuciones durante la definición.

Poco después, Kendry Páez también se unió a la controversia con una historia en Instagram que consistía en una imagen completamente negra, acompañada solo por un emoji de una cara con gesto incómodo (??). Aunque luego eliminó la publicación, muchos hinchas la interpretaron como una reacción al resultado adverso de River.

Ninguno de los dos jugadores se pronunció explícitamente sobre la derrota ni mencionó al club, lo que dificulta afirmar que su intención era burlarse de la situación. Sin embargo, la coincidencia en el tiempo y el contenido de sus publicaciones provocaron una gran indignación entre los simpatizantes, quienes cuestionaron la actitud de estos profesionales que aún no han concretado su desvinculación del club.

La situación de Galarza es particularmente delicada, ya que River realizó una inversión significativa para su incorporación hace un año, adquiriendo el 70% de sus derechos económicos a Talleres por aproximadamente 3,5 millones de dólares, y firmando un contrato hasta diciembre de 2028. Sin embargo, su paso por Núñez nunca logró despegar y fue cedido al Atlanta United. Tras regresar y haber tenido un destacado Mundial con Paraguay, la dirigencia, junto a Eduardo Coudet, decidieron que no continuara en el plantel, y comenzó a entrenarse con los futbolistas separados en el predio de Cantilo.

Actualmente, Galarza se encuentra en Paraguay por motivos personales y Olimpia está en negociaciones para incorporarlo a préstamo por 18 meses, con una obligación de compra condicionada al cumplimiento de ciertos objetivos. River ve con buenos ojos esta posibilidad, pero hasta que se concrete la operación, Galarza sigue siendo parte del club.

Por su parte, la situación de Páez es diferente, ya que su pase pertenece al Chelsea, que lo cedió a River para que pudiera tener continuidad y desarrollo. Aunque el préstamo estaba originalmente acordado hasta junio de 2027, River decidió finalizarlo anticipadamente, y ahora el club inglés debe encontrar un nuevo destino para el jugador.

River había apostado por Páez como una de las grandes promesas del fútbol sudamericano, tras la significativa inversión de Chelsea para adquirirlo. Sin embargo, su paso por Núñez no cumplió con las expectativas y llevó a la decisión institucional de apartarlo, aunque la cesión aún debe resolverse.

Este contexto ha convertido las publicaciones de ambos futbolistas en un tema de controversia, dado que Galarza sigue siendo parte de River y Páez aún está bajo contrato. Las historias fueron vistas por muchos como una provocación innecesaria y una falta de profesionalismo, especialmente en un momento tan doloroso para el club, marcado por la eliminación y la incertidumbre sobre el futuro de Coudet. Hasta el momento, ninguno de los futbolistas ha aclarado el significado de sus publicaciones ni ha respondido a las críticas.