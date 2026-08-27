Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este jueves 27 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, y la humedad se encuentra en un 82%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 9 m/s desde el sur, con una presión atmosférica de 1003 hPa.

El clima hoy jueves 27 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 20°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante el día, con un viento que alcanzará los 9 m/s. La alta humedad y la baja visibilidad pueden afectar las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica: el viernes 28 de agosto, mínima de 12° y máxima de 19°, con; el sábado 29 de agosto, mínima de 9° y máxima de 20°, con; el domingo 30 de agosto, mínima de 12° y máxima de 19°, también con; el lunes 31 de agosto, mínima de 14° y máxima de 20°, con; y el martes 1 de septiembre, mínima de 12° y máxima de 20°, con