Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este jueves 27 de agosto

Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe
en el día de hoy.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en Santa Fe
es de light rain
, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, y la humedad se encuentra en un 82%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 9 m/s desde el sur, con una presión atmosférica de 1003 hPa.
El clima hoy jueves 27 de agosto
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 20°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante el día, con un viento que alcanzará los 9 m/s. La alta humedad y la baja visibilidad pueden afectar las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.
Pronóstico extendido
Para los próximos días, el pronóstico indica: el viernes 28 de agosto, mínima de 12° y máxima de 19°, con light rain
; el sábado 29 de agosto, mínima de 9° y máxima de 20°, con overcast clouds
; el domingo 30 de agosto, mínima de 12° y máxima de 19°, también con overcast clouds
; el lunes 31 de agosto, mínima de 14° y máxima de 20°, con light rain
; y el martes 1 de septiembre, mínima de 12° y máxima de 20°, con clear sky
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