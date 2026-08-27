En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este jueves 27 de agosto

Este jueves 27 de agosto, Santa Fe presenta un clima inestable con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 14° y 20°. La humedad es alta y el viento sopla desde el sur.

27/08/2026 | 12:17Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 27 de agosto

FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 27 de agosto

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de light rain, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, y la humedad se encuentra en un 82%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 9 m/s desde el sur, con una presión atmosférica de 1003 hPa.

El clima hoy jueves 27 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 20°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante el día, con un viento que alcanzará los 9 m/s. La alta humedad y la baja visibilidad pueden afectar las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica: el viernes 28 de agosto, mínima de 12° y máxima de 19°, con light rain; el sábado 29 de agosto, mínima de 9° y máxima de 20°, con overcast clouds; el domingo 30 de agosto, mínima de 12° y máxima de 19°, también con overcast clouds; el lunes 31 de agosto, mínima de 14° y máxima de 20°, con light rain; y el martes 1 de septiembre, mínima de 12° y máxima de 20°, con clear sky.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf