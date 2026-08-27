Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este jueves 27 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán se presenta con broken clouds, lo que significa que hay nubes dispersas. La temperatura actual es de 24°, con una sensación térmica de 24°. La humedad se encuentra en un 50%, lo que proporciona un ambiente relativamente cómodo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 5 m/s desde el oeste (230°). La presión atmosférica es de 1002 hPa.

El clima hoy jueves 27 de agosto

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima alcance los 13° y la máxima los 27°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento moderado que podría influir en la sensación térmica. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para mañana, viernes 28 de agosto, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 17° con cielo nublado. El sábado 29, las temperaturas oscilarán entre 13° y 20° con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 30, se espera un leve ascenso, con mínimas de 15° y máximas de 24° bajo un cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 31, las temperaturas se mantendrán entre 14° y 26° con cielo despejado.