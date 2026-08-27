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Coudet se va de River: esta tarde se anunciará su salida en una conferencia de prensa

Tras la eliminación en la Copa Sudamericana, el entrenador dejará su cargo.

27/08/2026 | 10:41Redacción Cadena 3

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Coudet, con un pie afuera tras la eliminación de River en la Copa Sudamericana

FOTO: Coudet, con un pie afuera tras la eliminación de River en la Copa Sudamericana

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Eduardo “Chacho” Coudet dejará de ser el entrenador de River Plate. Tras la eliminación en la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe por penales, el ciclo del técnico quedó sentenciado y esta tarde se hará oficial su salida.

A las 15 horas, Coudet brindará una conferencia de prensa en el Monumental junto al presidente Stefano Di Carlo. Allí se anunciará formalmente el final de su etapa al frente del plantel.

La decisión se consolidó en las últimas horas. Luego del partido, el entrenador mantuvo una extensa reunión con Di Carlo y otros dirigentes que se prolongó hasta cerca de la 1.30 de la madrugada. Aunque en ese momento no hubo definiciones públicas, durante la mañana trascendió que Coudet no continuará en el cargo.

Un ciclo marcado por los malos resultados

El paso de Coudet por River estuvo signado por la frustración deportiva y la falta de una identidad clara en el juego. El club invirtió cerca de 70 millones de dólares en el mercado de pases, con la llegada de figuras como Thiago Almada, Ángel Correa y Nicolás Otamendi, pero el equipo no logró el salto de calidad esperado.

Además de la eliminación en la Sudamericana, River quedó afuera de la Copa Argentina en dieciseisavos de final tras caer 3-1 ante Aldosivi en Salta. En el torneo Clausura ocupa el anteúltimo puesto de la Zona B y se encuentra undécimo en la tabla anual, fuera de las posiciones que clasifican a competencias internacionales para 2027.

Tres semanas atrás, tras la derrota con Tigre en el Monumental, el propio Coudet había adelantado su postura: “Si le hago mal a River, saludo a todos con beso y un abrazo y me voy”.

El reclamo de los hinchas y el interinato

La noche de la eliminación estuvo cargada de tensión. En el hall del estadio, los socios expresaron su bronca, pidieron “que se vayan todos” y reclamaron a viva voz por Ramón Díaz.

El plantel tiene previsto entrenar a las 15.30. Todo indica que lo hará bajo la conducción interina de Marcelo Escudero, técnico de la Reserva, y Leonardo Ponzio, quien ocupa un cargo en la estructura del fútbol profesional.

El final del ciclo de Coudet cierra un período breve pero intenso.

Lectura rápida

¿Quién dejará de ser el entrenador de River Plate?
Eduardo “Chacho” Coudet dejará de ser el entrenador de River Plate.

¿Cuándo se hará oficial su salida?
Su salida se hará oficial esta tarde durante una conferencia de prensa.

¿Dónde se llevará a cabo la conferencia de prensa?
La conferencia se llevará a cabo en el Monumental.

¿Por qué se decidió su salida?
La decisión se tomó tras la eliminación en la Copa Sudamericana y la falta de resultados positivos.

¿Quién asumirá el interinato del equipo?
El interinato será asumido por Marcelo Escudero y Leonardo Ponzio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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