Canadá refuerza su industria de defensa ante la creciente distancia con Estados Unidos

TORONTO — El compromiso de Canadá por disminuir su dependencia de los proveedores militares de Estados Unidos se evidencia en una fábrica de prendas ubicada en Toronto. Allí, trabajadores laboran en la confección de cascos y uniformes para el ejército canadiense, en colaboración con empresas locales como Wuxly, un fabricante de parkas que está ampliando su producción hacia el sector de defensa.

A medida que el gasto militar en Canadá se incrementa, diversas empresas están desarrollando tecnologías como drones para reabastecimiento y robots autónomos para la vasta región ártica del país. Este crecimiento en la industria de defensa coincide con la promesa del primer ministro Mark Carney de fomentar la autosuficiencia económica, en un contexto de tensiones crecientes con Washington, que incluyen nuevas rondas de aranceles.

El sector de defensa de Canadá se beneficia de una inversión adicional de 60.000 millones de dólares durante los próximos cinco años, lo que representa un cambio significativo en la estrategia de defensa del país, que tradicionalmente había estado a la sombra de Estados Unidos. Aunque la inversión canadiense sigue siendo modesta en comparación con el presupuesto del Pentágono, la nueva política busca reforzar las capacidades de defensa nacional y diversificar las cadenas de suministro, alejándose de los contratistas estadounidenses.

El auge de la industria también se ha visto impulsado por la presión del ex presidente Donald Trump para que los países de la OTAN aumenten su gasto en defensa. Las empresas canadienses están explorando asociaciones con aliados europeos, como Saab y ThyssenKrupp, para adquirir tecnología y equipos militares, reduciendo así su dependencia de Estados Unidos.

El fundador de Wuxly, James Yurichuk, ha comentado sobre el auge en la industria de defensa, afirmando que la demanda es evidente en eventos de defensa que están completamente agotados. La compañía, además de suministrar fundas para cascos, ha proporcionado 40.000 uniformes femeninos al ejército de Ucrania.

La estrategia de defensa de Canadá prevé triplicar el tamaño de la industria en la próxima década, creando 125.000 empleos y asignando más de medio billón de dólares a la investigación y desarrollo de capacidades soberanas. Esto incluye un enfoque en la industria aeroespacial, robótica y sistemas no tripulados, áreas consideradas clave para el futuro de la defensa canadiense.

La modernización de las capacidades árticas del ejército es otra prioridad, dado que Canadá busca afirmar su soberanía sobre esta región crítica. Yurichuk ha señalado que la innovación en el norte es esencial y que los soldados deben estar adecuadamente equipados para enfrentar los desafíos del clima extremo.

Sin embargo, el camino hacia la modernización de la defensa no está exento de desafíos, incluyendo la posibilidad de recortes en el gasto por parte de futuros gobiernos. Además, las empresas canadienses deben competir con sus contrapartes estadounidenses, que cuentan con presupuestos de investigación y desarrollo significativamente mayores.

Startups como New Frontier Robotics están emergiendo en este nuevo panorama, desarrollando tecnologías de doble uso que pueden aplicarse tanto en el sector civil como en el militar. Nikhil Malhotra, cofundador de la empresa, ha expresado su optimismo sobre las oportunidades en el sector de defensa.

La empresa Volatus Aerospace, ubicada cerca de Montreal, también está ampliando sus operaciones. Fabrican drones para aplicaciones civiles y militares, incluyendo la entrega de suministros médicos a comunidades aisladas y drones de combate. Esta diversificación muestra cómo las empresas canadienses están aprovechando la nueva dirección de la política de defensa del país.