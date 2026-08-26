Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: las claves del proyecto que obtuvo media sanción
Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación de los objetivos del Banco Central, con un mayor foco en la estabilidad de precios y la preservación del valor de la moneda.
26/08/2026 | 22:38Redacción Cadena 3
FOTO: El Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una iniciativa impulsada por el Gobierno que propone cambios en las funciones, objetivos y herramientas de la autoridad monetaria.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación de los objetivos del Banco Central, con un mayor foco en la estabilidad de precios y la preservación del valor de la moneda.
Según un relevamiento, la iniciativa busca limitar la posibilidad de que la entidad financie de manera directa al Tesoro, uno de los mecanismos que históricamente fue utilizado para cubrir necesidades fiscales.
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La iniciativa impulsada por el Gobierno busca facilitar la exteriorización de ahorros no declarados. El tratamiento se da durante una sesión maratónica que comenzó con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
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El texto también apunta a reforzar la autonomía del BCRA y establece nuevos criterios para la designación y remoción de sus autoridades. Además, contempla cambios en el funcionamiento del directorio y en los mecanismos de rendición de cuentas, con el objetivo de otorgarle mayor independencia respecto del Poder Ejecutivo.
Otro de los ejes está vinculado a la política cambiaria y al manejo de las reservas internacionales: la reforma propone redefinir las facultades del Banco Central en estas áreas y establecer un marco más acotado para la utilización de sus recursos.
El proyecto obtuvo media sanción en Diputados y ahora deberá ser tratado por el Senado, donde el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para convertirlo en ley. La discusión se da en medio del programa económico del Gobierno, que tiene entre sus principales objetivos la reducción de la inflación y el fortalecimiento de la estabilidad monetaria.
Lectura rápida
¿Qué se aprobó en la Cámara de Diputados? Se aprobó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).
¿Quién impulsó esta reforma? La reforma fue impulsada por el Gobierno.
¿Cuándo se dio la media sanción? La media sanción se dio este miércoles.
¿Dónde se discutirá el proyecto después? El proyecto será tratado en el Senado.
¿Por qué es importante esta reforma? Busca limitar el financiamiento al Tesoro y reforzar la autonomía del BCRA para mejorar la estabilidad monetaria.