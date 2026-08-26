En vivo

La Cadena del Gol

River vs. Independiente (SF)

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

River vs. Independiente (SF)

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: las claves del proyecto que obtuvo media sanción

Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación de los objetivos del Banco Central, con un mayor foco en la estabilidad de precios y la preservación del valor de la moneda. 

26/08/2026 | 22:38Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El Banco Central de la República Argentina (BCRA).

FOTO: El Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una iniciativa impulsada por el Gobierno que propone cambios en las funciones, objetivos y herramientas de la autoridad monetaria.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación de los objetivos del Banco Central, con un mayor foco en la estabilidad de precios y la preservación del valor de la moneda.

Según un relevamiento, la iniciativa busca limitar la posibilidad de que la entidad financie de manera directa al Tesoro, uno de los mecanismos que históricamente fue utilizado para cubrir necesidades fiscales.

/Inicio Código Embebido/

En vivo
Ahora país

Debate en la Cámara Baja. Diputados: tras dar media sanción a la reforma del BCRA, comenzó el debate por Inocencia Fiscal II

La iniciativa impulsada por el Gobierno busca facilitar la exteriorización de ahorros no declarados. El tratamiento se da durante una sesión maratónica que comenzó con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Perspectiva Nacional

/Fin Código Embebido/

El texto también apunta a reforzar la autonomía del BCRA y establece nuevos criterios para la designación y remoción de sus autoridades. Además, contempla cambios en el funcionamiento del directorio y en los mecanismos de rendición de cuentas, con el objetivo de otorgarle mayor independencia respecto del Poder Ejecutivo.

Otro de los ejes está vinculado a la política cambiaria y al manejo de las reservas internacionales: la reforma propone redefinir las facultades del Banco Central en estas áreas y establecer un marco más acotado para la utilización de sus recursos.

El proyecto obtuvo media sanción en Diputados y ahora deberá ser tratado por el Senado, donde el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para convertirlo en ley. La discusión se da en medio del programa económico del Gobierno, que tiene entre sus principales objetivos la reducción de la inflación y el fortalecimiento de la estabilidad monetaria.

Lectura rápida

¿Qué se aprobó en la Cámara de Diputados? Se aprobó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

¿Quién impulsó esta reforma? La reforma fue impulsada por el Gobierno.

¿Cuándo se dio la media sanción? La media sanción se dio este miércoles.

¿Dónde se discutirá el proyecto después? El proyecto será tratado en el Senado.

¿Por qué es importante esta reforma? Busca limitar el financiamiento al Tesoro y reforzar la autonomía del BCRA para mejorar la estabilidad monetaria.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf