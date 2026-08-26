Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: las claves del proyecto que obtuvo media sanción

La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una iniciativa impulsada por el Gobierno que propone cambios en las funciones, objetivos y herramientas de la autoridad monetaria.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación de los objetivos del Banco Central, con un mayor foco en la estabilidad de precios y la preservación del valor de la moneda.

Según un relevamiento, la iniciativa busca limitar la posibilidad de que la entidad financie de manera directa al Tesoro, uno de los mecanismos que históricamente fue utilizado para cubrir necesidades fiscales.

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El texto también apunta a reforzar la autonomía del BCRA y establece nuevos criterios para la designación y remoción de sus autoridades. Además, contempla cambios en el funcionamiento del directorio y en los mecanismos de rendición de cuentas, con el objetivo de otorgarle mayor independencia respecto del Poder Ejecutivo.

Otro de los ejes está vinculado a la política cambiaria y al manejo de las reservas internacionales: la reforma propone redefinir las facultades del Banco Central en estas áreas y establecer un marco más acotado para la utilización de sus recursos.

El proyecto obtuvo media sanción en Diputados y ahora deberá ser tratado por el Senado, donde el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para convertirlo en ley. La discusión se da en medio del programa económico del Gobierno, que tiene entre sus principales objetivos la reducción de la inflación y el fortalecimiento de la estabilidad monetaria.