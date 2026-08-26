Lula advierte sobre la compra extranjera de minerales críticos y busca regular el sector

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este miércoles sobre la creciente compra de minerales críticos por parte de extranjeros antes de que Brasil implemente una regulación adecuada sobre estos recursos. Lula enfatizó la necesidad de que el Senado apruebe un proyecto que establece una Política Nacional de Minerales Críticos.

"Si no regulamos y definimos que esta riqueza mineral (...) es una riqueza de Brasil, tenemos que garantizar que estas cosas se transformen en algo que haga soñar al pueblo brasileño," declaró Lula durante una reunión en el Palacio de la Alvorada con los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Hugo Motta.

En este encuentro, Lula y los líderes parlamentarios abordaron la urgente necesidad de avanzar en la reglamentación de la política de tierras raras y minerales críticos, dado que Brasil posee la segunda mayor reserva mundial de estos recursos.

El presidente del Senado indicó que se busca votar la próxima semana la legislación sobre minerales clave, fundamentales para el desarrollo tecnológico global. "Cuando hablamos de soberanía, tenemos que hablar de la soberanía en su plenitud y no en parte," afirmó Alcolumbre.

La Política Nacional de Minerales Críticos contempla una legislación específica que tiene como objetivo atraer inversiones nacionales al sector, así como la creación de un fondo de 5.000 millones de reales (aproximadamente 1.000 millones de dólares), según información de la agencia Noticias Argentinas.

El proyecto ya recibió la aprobación de la Cámara de Diputados en mayo y ahora está a la espera de votación en el Senado. Las declaraciones de Lula se produjeron tras el anuncio de la empresa estadounidense USA Rare Earth sobre su avance en la adquisición de Serra Verde, la única minera de tierras raras que actualmente opera en Brasil.

La compañía reveló el lunes que había asegurado 1.550 millones de dólares para completar la compra, una operación que requiere la aprobación de los accionistas en una asamblea programada para este viernes.

Según la cadena de noticias Globo, el Gobierno de Brasil se opone a la explotación de tierras raras en Minacu, en el norte de Goiás, por parte de una empresa estadounidense y está evaluando mecanismos para revisar esta operación, ya que considera que la Constitución establece que los recursos minerales del subsuelo pertenecen a la Unión y no a los estados.