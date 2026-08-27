En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en CABA: cómo estará el tiempo este jueves 27 de agosto

Este jueves 27 de agosto, la temperatura mínima en CABA será de 11°, mientras que la máxima alcanzará los 17°. Se espera un cielo nublado y condiciones de viento suaves.

27/08/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 27 de agosto

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 27 de agosto

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se reportan alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

Las condiciones actuales en CABA indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 14°. La sensación térmica es de 14°. La humedad se encuentra en un 86%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1006 hPa.

El clima hoy jueves 27 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad alta podría generar una sensación térmica más baja, especialmente durante la mañana. No se esperan precipitaciones, pero el cielo permanecerá mayormente nublado a lo largo del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con temperaturas que oscilarán entre los 9° y los 18°. El viernes 28 de agosto, se espera una mínima de 10° y una máxima de 18°, con cielo nublado. Para el sábado 29, la mínima será de 9° y la máxima de 14°, con nubes dispersas. El domingo 30, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 15°, con cielo cubierto. Finalmente, el lunes 31, la mínima será de 12° y la máxima de 15°, también con cielo nublado. Se recomienda estar atentos a los cambios en las condiciones climáticas.

Lo más visto

En vivo
Ahora país

Debate en la Cámara Baja. Diputados: tras la reforma del BCRA, el Gobierno también logró media sanción en Inocencia Fiscal II

La iniciativa impulsada por el Gobierno busca facilitar la exteriorización de ahorros no declarados. El tratamiento se da durante una sesión maratónica que comenzó con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Perspectiva Nacional

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf