Clima en CABA: cómo estará el tiempo este jueves 27 de agosto

Alertas

No se reportan alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

Las condiciones actuales en CABA indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 14°. La sensación térmica es de 14°. La humedad se encuentra en un 86%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1006 hPa.

El clima hoy jueves 27 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad alta podría generar una sensación térmica más baja, especialmente durante la mañana. No se esperan precipitaciones, pero el cielo permanecerá mayormente nublado a lo largo del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con temperaturas que oscilarán entre los 9° y los 18°. El viernes 28 de agosto, se espera una mínima de 10° y una máxima de 18°, con cielo nublado. Para el sábado 29, la mínima será de 9° y la máxima de 14°, con nubes dispersas. El domingo 30, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 15°, con cielo cubierto. Finalmente, el lunes 31, la mínima será de 12° y la máxima de 15°, también con cielo nublado. Se recomienda estar atentos a los cambios en las condiciones climáticas.