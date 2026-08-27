Descubren túnel en construcción en la cárcel Granja Modelo de Rehabilitación Pavón en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA — Las autoridades del Sistema Penitenciario de Guatemala confirmaron el miércoles la detección de un túnel en construcción en la cárcel Granja Modelo de Rehabilitación Pavón. Este túnel, ubicado en una zona comunitaria, fue descubierto gracias a datos de inteligencia que indicaban que algunos reos planeaban fugarse.

El director del Sistema Penitenciario, Jorge López Dellachiessa, explicó que el hallazgo se realizó en un escondite donde se almacenaba licor, pero que se iba a utilizar para facilitar una fuga. Según el director, el túnel era de considerable tamaño, lo que permitía que varios internos trabajaran en su interior.

López Dellachiessa agregó que tras el descubrimiento, se llevó a cabo una requisa en la prisión, durante la cual se confiscó una cantidad significativa de drogas, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos.

En el operativo, el Ejército de Guatemala también participó, encontrando 387 objetos punzocortantes, 20 figuras de la Santa Muerte, cámaras de vigilancia, repetidores de señal wifi, radios intercomunicadores, 20.000 cajetillas de cigarrillos y 10 toneles de licor clandestino, entre otros artículos.

Desde el exterior, se observó a los reclusos alineados para ser contados, destacándose uno de ellos que llevaba un perro blanco. Las prisiones en Guatemala enfrentan problemas constantes, incluyendo requisas, motines, fugas y asesinatos.

En julio de 2025, las autoridades trasladaron a una cárcel de máxima seguridad a diez líderes de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 tras una masacre que dejó siete muertos durante un funeral, lo que provocó disturbios y la toma de rehenes en las cárceles. La situación se intensificó en octubre de ese mismo año, cuando 20 pandilleros se escaparon de una prisión, lo que llevó a un cambio en la cúpula de seguridad del gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

En enero de 2026, tras recuperar el control de varias prisiones, diez policías fueron asesinados en ataques coordinados, lo que obligó al presidente Arévalo a declarar un Estado de sitio.