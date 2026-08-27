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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este jueves 27 de agosto

Este jueves 27 de agosto, Rosario presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 14° y 19°. La humedad se mantiene alta y se espera un día fresco.

27/08/2026 | 00:11Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, mientras que la humedad alcanza el 81%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se sitúa en 1006 hPa.

El clima hoy jueves 27 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 4 m/s. La humedad alta podría generar una sensación de frescura durante el día, aunque no se anticipan lluvias.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentan variados. Para el viernes 28 de agosto, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 20°, con posibilidad de lluvias ligeras. El sábado 29, las temperaturas oscilarán entre 8° y 22°, con pocas nubes. El domingo 30, se espera un clima similar, con mínimas de 9° y máximas de 21°. El lunes 31, nuevamente se anticipan lluvias ligeras, con mínimas de 10° y máximas de 22°. Finalmente, el martes 1 de septiembre, el clima será nublado, con mínimas de 11° y máximas de 19°.

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