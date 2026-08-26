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Panamá se posiciona como un hub internacional con su nueva 'Marca País' y lema 'Anfitrión del Mundo'

El gobierno panameño presenta su nueva 'Marca País', que busca mejorar la reputación internacional del país a través de su conectividad y diversidad cultural, con el lema 'Anfitrión del Mundo'.

26/08/2026 | 23:52Redacción Cadena 3

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Panamá busca posicionar su imagen internacionalmente proyectándose como país de conexión, servicios

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CIUDAD DE PANAMÁ — Panamá se encuentra en un proceso de transformación de su imagen internacional, enfocándose en destacar sus fortalezas, como el famoso canal interoceánico, su conectividad, una economía de servicios robusta y su rica diversidad cultural. Estas iniciativas son impulsadas por las autoridades panameñas bajo el marco de la nueva "Marca País".

La presentación de esta iniciativa se llevó a cabo el miércoles por parte del gobierno, y está acompañada por el lema "Anfitrión del Mundo", que engloba cinco pilares fundamentales: inversión, exportaciones, turismo, logística y sostenibilidad. El vicecanciller Carlos Arturo Hoyos admitió que el país ha enfrentado desafíos en su reputación, aunque enfatizó que la percepción internacional ha mostrado signos de mejora.

"Es innegable que nosotros hemos tenido retos reputacionales importantes", declaró Hoyos, refiriéndose a la inclusión del país en listas grises en temas financieros y el impacto negativo del escándalo de los Papeles de Panamá. No obstante, aseguró que en sus encuentros oficiales ha recibido comentarios positivos sobre la visión que se tiene de Panamá en el exterior.

Hoyos, en diálogo con la prensa, subrayó que una de las metas del actual gobierno es mejorar la reputación del país, señalando que se han logrado avances significativos. Por su parte, la ministra de Turismo, Gloria De León, destacó que contar con una identidad común permitirá al país gestionar mejor la narrativa que se presenta internacionalmente. "Cuando un país no define quién es, otros lo definen por él", afirmó De León durante el evento de lanzamiento en un centro de convenciones de la capital panameña.

En cuanto al sector turístico, De León explicó que el objetivo es mantener una identidad coherente para fortalecer el reconocimiento de Panamá frente a otros destinos. A su juicio, la continuidad en la comunicación es una de las diferencias clave respecto a países vecinos.

El presidente José Raúl Mulino subrayó la importancia de mantener esta estrategia a largo plazo. "Ahora tenemos la responsabilidad de darle a esta marca el tiempo, la consistencia y la continuidad que necesita para crecer, posicionarse y que se reconozca en el mundo", concluyó.

Lectura rápida

¿Qué busca Panamá con su nueva Marca País?
Mejorar su reputación internacional destacando sus fortalezas como el canal interoceánico y su diversidad cultural.

¿Quién presentó la nueva iniciativa?
El gobierno panameño, encabezado por el vicecanciller Carlos Arturo Hoyos y la ministra de Turismo, Gloria De León.

¿Qué lema acompaña a la Marca País?
"Anfitrión del Mundo", que refleja la visión del país como un hub de conexión y servicios.

¿Cuáles son los pilares de la Marca País?
Inversión, exportaciones, turismo, logística y sostenibilidad.

¿Qué desafíos ha enfrentado Panamá en su reputación?
Retos reputacionales por estar en listas grises y el escándalo de los Papeles de Panamá.

[Fuente: AP]

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