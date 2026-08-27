Murió Ratko Mladic, el "Carnicero de Bosnia" condenado a cadena perpetua por genocidio

Ratko Mladic, el exjefe militar de los serbios de Bosnia y uno de los principales responsables de las atrocidades cometidas durante la guerra de Bosnia, murió este jueves a los 84 años en un centro penitenciario de Naciones Unidas en La Haya.

La muerte fue informada inicialmente por la cadena estatal serbia RTS y posteriormente confirmada por un funcionario de la ONU.

Mladic, conocido internacionalmente como el “Carnicero de Bosnia”, cumplía una condena a cadena perpetua por su responsabilidad en genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto que desintegró a la antigua Yugoslavia.

El responsable de la masacre de Srebrenica

Uno de los principales hechos por los que Mladic fue condenado fue la masacre de Srebrenica, ocurrida en julio de 1995.

En ese episodio, las fuerzas serbobosnias bajo su mando asesinaron a unos 8000 hombres y adolescentes musulmanes bosnios en una zona que había sido declarada “segura” por Naciones Unidas.

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La matanza es considerada la peor atrocidad cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

La guerra de Bosnia se desarrolló entre 1992 y 1995 y dejó decenas de miles de muertos, además de millones de personas desplazadas.

Murió tras varios meses de problemas de salud

Mladic atravesaba desde hacía meses un delicado estado de salud. Según informó su familia, había sufrido un derrame cerebral en abril.

Su fallecimiento se produjo pocos días después de que la justicia de Naciones Unidas rechazara un pedido presentado por sus familiares y por el gobierno serbio para que fuera trasladado a un hospital militar de Belgrado.

El exgeneral permanecía detenido en La Haya mientras cumplía la sentencia impuesta por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

Una condena que quedó firme en 2021

En 2017, Mladic fue condenado a cadena perpetua por su participación en el conflicto y por los crímenes cometidos por las fuerzas serbobosnias.

La sentencia fue posteriormente apelada y confirmada en 2021, dejando firme la condena contra quien fue uno de los máximos responsables militares de la guerra de Bosnia.

Con su muerte, desaparece una de las figuras centrales del proceso judicial internacional que buscó determinar responsabilidades por las atrocidades cometidas durante la disolución de Yugoslavia.