Martínez Quarta evalúa salir de River tras penal fallido en la Sudamericana

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- Lucas Martínez Quarta tiene ofertas de clubes de Emiratos Árabes Unidos y Qatar para dejar River a préstamo y, aunque todavía no existe una operación definitivamente cerrada, su futuro aparece cada vez más lejos del Monumental.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las propuestas llegan tras la eliminación del "Millonario" por Copa Sudamericana, donde el marcador central falló su penal en la definición desde los doce pasos. Además, la intención de las partes es avanzar en una salida durante los próximos días.

Las negociaciones se encuentran actualmente en una etapa de análisis y la modalidad planteada desde Medio Oriente es una cesión, por lo que todavía deberán definirse aspectos económicos, duración del préstamo y eventuales opciones vinculadas al futuro del defensor argentino. Martínez Quarta mantiene contrato con River hasta diciembre de 2028, situación que obliga a cualquier interesado a negociar directamente con la institución de Núñez.

El escenario es muy diferente al de comienzos de 2026, cuando Genoa había intentado incorporarlo también mediante un préstamo y River decidió rechazar la propuesta. En aquel momento, Marcelo Gallardo lo consideraba una pieza importante de la defensa, pero el presente deportivo y la nueva reestructuración del plantel modificaron considerablemente su situación.

Su posible partida tomó todavía mayor fuerza después de la eliminación frente a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana. Martínez Quarta protagonizó una noche especialmente negativa, porque cometió la mano que derivó en el penal del empate colombiano y posteriormente desperdició su ejecución durante la definición en la tanda de penales.

El defensor quedó nuevamente en el centro de las críticas de los hinchas, apenas días después de haber publicado un mensaje en sus redes sociales con la frase "Que hablen" ante los cuestionamientos que venía recibiendo por su rendimiento.

Martínez Quarta había regresado a River a comienzos de 2025 después de su experiencia en Fiorentina y el club realizó una inversión cercana a los siete millones de euros para repatriarlo. Su vuelta generó enormes expectativas por su conocimiento de la institución, su experiencia en Europa y su pasado como integrante del equipo campeón de la Copa Libertadores 2018.

Sin embargo, su segunda etapa tuvo numerosos altibajos y nunca consiguió consolidar el nivel que había mostrado antes de su transferencia al fútbol italiano. La acumulación de errores en encuentros importantes y el irregular rendimiento colectivo de River fueron desgastando su relación con una parte de los hinchas, mientras el club comenzó a considerar diferentes alternativas para renovar el plantel.

La salida todavía necesita resolverse formalmente porque River deberá elegir entre las propuestas recibidas y acordar las condiciones de la cesión con el destino elegido. Lo concreto es que Martínez Quarta cuenta hoy con posibilidades concretas tanto en Emiratos Árabes como en Qatar y todo indica que continuará su carrera en Medio Oriente, aunque todavía no puede hablarse de una transferencia cerrada.

Así, una de las primeras consecuencias de la crisis deportiva que atraviesa River podría producirse rápidamente dentro del plantel. Martínez Quarta no se fue todavía, pero tiene dos caminos abiertos para hacerlo y su continuidad en Núñez aparece seriamente comprometida después de la eliminación continental.