Fuertes lluvias e inundaciones en Japón afectan a miles y provocan rescates de emergencia

FOTO: Fuertes lluvias e inundaciones en centro-norte de Japón dejan varados a personas y vehículos

TOKIO — El jueves, las prefecturas de Ishikawa y Toyama en el centro-norte de Japón fueron golpeadas por lluvias torrenciales, lo que resultó en inundaciones y deslizamientos de tierra que cerraron carreteras y dejaron a muchas personas atrapadas en sus hogares y vehículos anegados.

La Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de nivel 5 por lluvias intensas para las regiones afectadas, instando a los residentes a tomar precauciones ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Posteriormente, la lluvia disminuyó y la alerta fue rebajada a un nivel medio, aunque la agencia advirtió sobre la posibilidad de más precipitaciones y deslizamientos de tierra hasta la mañana del viernes. Se pronosticó que las áreas de Kaga y Noto podrían recibir hasta 20 centímetros (7,8 pulgadas) de lluvia.

Más de 380.000 personas recibieron recomendaciones para buscar refugio en lugares más seguros debido a la gravedad de la situación. Imágenes de la televisión pública NHK mostraron a residentes varados en la ciudad de Himi, en Toyama, siendo rescatados en embarcaciones neumáticas por equipos de auxilio que se movían a través de aguas que les llegaban a las rodillas. Muchos vehículos abandonados quedaron atrapados en calles inundadas.

En Ishikawa, se reportó que 270 viviendas en tres municipios quedaron aisladas a causa de las inundaciones, aunque las autoridades confirmaron que no había heridos entre los residentes afectados. Las lluvias intensas también causaron deslizamientos de tierra y el cierre de varias carreteras en la prefectura.

El secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, destacó que varios ríos en ambas prefecturas se desbordaron, inundando numerosas viviendas, sin que se reportaran heridos. Sin embargo, el temporal provocó cortes de electricidad que afectaron a más de 1.000 hogares en Toyama e Ishikawa, según la compañía Hokuriku Electric Power Co.

Las fuertes lluvias y las inundaciones de principios de este mes en la prefectura de Chiba, al este de Tokio, resultaron en la trágica pérdida de 13 vidas.