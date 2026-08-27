"Tengo ganas de recuperarme": ¿qué enfermedad tiene Soledad Silveyra?
Alejada de los escenarios tras un problema de salud, la actriz conmovió en redes con un emotivo posteo.
27/08/2026 | 11:55Redacción Cadena 3
FOTO: Soledad Silveyra.
Con motivo del Día Internacional del Actor y la Actriz, Soledad "Solita" Silveyra reapareció en sus redes sociales con una emotiva reflexión sobre su carrera y su presente.
Afectada desde hace seis meses por las secuelas de una severa fractura lumbar y un cuadro de trocanteritis que dificulta su movilidad, la artista de 74 años compartió un álbum histórico con imágenes junto a figuras como Sandro, Osvaldo Laport y China Zorrilla, manifestando su anhelo de retomar la actividad.
"Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien", expresó Silveyra en su cuenta de Instagram.
Además, recordó con afecto una frase de Luis Brandoni que mantiene como norte durante su proceso de rehabilitación física: "El escenario cura todo. Y yo le creo", enfatizó la conductora y actriz, agradeciendo el apoyo incondicional de sus colegas a lo largo de 62 años de trayectoria artística.
El alejamiento temporal de la escena pública responde a una lesión que se produjo al tropezar con una valija a su regreso de Punta del Este.
Tras realizar funciones con dolor, el diagnóstico médico derivó en una inflamación severa en los tendones de la cadera que actualmente trata mediante parches analgésicos y fisioterapia.
A pesar de las limitaciones para caminar, "Solita" remarcó que mantiene la determinación intacta para reencontrarse con el público.
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Lectura rápida
¿Qué reflexionó Soledad "Solita" Silveyra en sus redes sociales? Compartió una emotiva reflexión sobre su carrera y su deseo de volver a actuar.
¿Quién es Soledad "Solita" Silveyra? Es una artista de 74 años, reconocida actriz y conductora argentina.
¿Qué le ocurrió a Silveyra que afectó su movilidad? Sufrió una severa fractura lumbar y un cuadro de trocanteritis.
¿Cuánto tiempo lleva lidiando con sus problemas de salud? Desde hace seis meses.
¿Dónde ocurrió su lesión? Se produjo al tropezar con una valija a su regreso de Punta del Este.