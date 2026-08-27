Alison Dos Santos establece un nuevo récord mundial en 400 metros con vallas
El atleta brasileño Alison Dos Santos logró un nuevo récord mundial en 400 metros vallas con un tiempo de 45,80 segundos, superando la marca anterior del noruego Karsten Warholm en la Liga Diamante.
FOTO: El brasileño Alison Dos Santos rompe el récord mundial de 400 metros vallas masculino
ZÚRICH (AP) — En una destacada actuación en la reunión de la Liga Diamante, el brasileño Alison Dos Santos estableció el jueves un nuevo récord mundial en los 400 metros con vallas masculinos.
Dos Santos completó la carrera con un impresionante tiempo de 45,80 segundos, superando en 14 centésimas el récord anterior que había sido fijado por el noruego Karsten Warholm durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
En esta competencia, Warholm finalizó en segundo lugar, registrando un tiempo de 46,69 segundos.
El atleta brasileño, que ya había sido campeón mundial en 2022 y cuenta con dos medallas de bronce olímpicas, se destacó nuevamente al batir este récord.
Menos de 40 minutos después de la hazaña de Dos Santos, la estadounidense Masai Russell también rompió un récord mundial al completar los 100 metros con vallas femeninos en un tiempo de 12,09 segundos.
Russell, campeona olímpica, logró así bajar en 3 centésimas la anterior marca mundial. La nigeriana Tobi Amusan, quien tenía el récord antes de esta carrera, terminó en segundo lugar con un tiempo de 12,23 segundos.
Lectura rápida
¿Quién rompió el récord mundial de 400 metros con vallas?
El brasileño Alison Dos Santos fue el atleta que estableció un nuevo récord mundial.
¿Cuál fue el nuevo tiempo registrado por Dos Santos?
Alison Dos Santos cronometró 45,80 segundos en los 400 metros con vallas.
¿Quién tenía el récord anterior?
El récord anterior pertenecía al noruego Karsten Warholm, con un tiempo de 45,94 segundos.
¿Qué otros récords se rompieron en la misma jornada?
La estadounidense Masai Russell también estableció un nuevo récord mundial en los 100 metros con vallas femeninos.
¿Quiénes fueron los atletas que terminaron en segundo lugar?
Karsten Warholm en los 400 metros con vallas y Tobi Amusan en los 100 metros con vallas.
[Fuente: AP]