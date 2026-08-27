Alison Dos Santos establece un nuevo récord mundial en 400 metros con vallas

ZÚRICH (AP) — En una destacada actuación en la reunión de la Liga Diamante, el brasileño Alison Dos Santos estableció el jueves un nuevo récord mundial en los 400 metros con vallas masculinos.

Dos Santos completó la carrera con un impresionante tiempo de 45,80 segundos, superando en 14 centésimas el récord anterior que había sido fijado por el noruego Karsten Warholm durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

En esta competencia, Warholm finalizó en segundo lugar, registrando un tiempo de 46,69 segundos.

El atleta brasileño, que ya había sido campeón mundial en 2022 y cuenta con dos medallas de bronce olímpicas, se destacó nuevamente al batir este récord.

Menos de 40 minutos después de la hazaña de Dos Santos, la estadounidense Masai Russell también rompió un récord mundial al completar los 100 metros con vallas femeninos en un tiempo de 12,09 segundos.

Russell, campeona olímpica, logró así bajar en 3 centésimas la anterior marca mundial. La nigeriana Tobi Amusan, quien tenía el récord antes de esta carrera, terminó en segundo lugar con un tiempo de 12,23 segundos.