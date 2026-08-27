Cuba anuncia flexibilización del uniforme escolar y horario de clases para el nuevo ciclo educativo

LA HABANA — Cuba implementará cambios en el uso del uniforme escolar y en la cantidad de horas que los niños asistirán a clases cuando inicie el nuevo ciclo escolar la próxima semana, debido a las dificultades económicas y a problemas como los prolongados apagones, que se han intensificado por el cerco petrolero impuesto por Estados Unidos.

La ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, indicó en una conferencia de prensa que también se contará con el apoyo de padres y vecinos para brindar asistencia alimentaria durante las jornadas escolares. Además, se buscarán alternativas para el transporte de estudiantes y maestros que residen en áreas alejadas. Las clases comenzarán el 1 de septiembre.

"El sistema educativo cubano es consciente de las dificultades tremendas de los impactos extraordinarios que para nuestras infancias, niños, adolescentes, tiene la asfixia colectiva que nos han impuesto", destacó la ministra. Aseguró que se realizará "un grandísimo esfuerzo" para afrontar la situación.

La educación en Cuba ha sido históricamente considerada un logro importante de la revolución, por su accesibilidad y gratuidad. Sin embargo, en las últimas semanas, muchas familias se han cuestionado en redes sociales si este ciclo escolar iniciaría realmente, dadas las circunstancias actuales.

La ministra recordó que la educación en Cuba es universal y pública, y el Estado ha proporcionado tradicionalmente no solo la enseñanza y los salarios docentes, sino también la alimentación, uniformes y libros, entre otros recursos.

A pesar de que los apagones han sido un problema recurrente en la isla, la situación se ha vuelto más crítica debido a la caída en la calidad de vida, provocada en parte por el cerco petrolero que busca presionar un cambio en el modelo político cubano.

Se espera una matrícula de aproximadamente 1.4 millones de estudiantes en los niveles inicial, primaria, secundaria y preuniversitario. Las universidades, que dependen del ministerio de Educación Superior, también iniciarán sus actividades en septiembre, aunque se enfatiza la necesidad de buscar alternativas no presenciales.

La ministra defendió la necesidad de la presencialidad en la educación general, considerándola un indicador de calidad, a pesar de que el ciclo escolar anterior debió recortarse desde junio por los apagones y la falta de condiciones adecuadas en las escuelas durante el intenso calor del verano.

Barreto también reconoció que uno de los problemas más serios que enfrenta el sistema educativo es la escasez de maestros, ya que muchos han abandonado las aulas por los bajos salarios o han emigrado. Hasta ahora, se ha logrado cubrir el 73% de las plazas disponibles.

La situación es particularmente grave en La Habana, donde se prevé la llegada de unos 300 docentes de otras provincias para ayudar. Además, se considerará la posibilidad de involucrar a estudiantes universitarios para que apoyen en las clases de los niveles iniciales.