"El trabajo ya no es el centro de la vida": los jóvenes y su vínculo con el trabajo

La polémica desatada por un empresario paraguayo que aseguró que no contratará más millennials ni integrantes de la generación Z –al considerar que no se comprometen ni permanecen años en un mismo puesto– volvió a poner en debate la relación de los jóvenes con el trabajo.

El especialista en mercado laboral Matías Ghidini, en diálogo con Cadena 3, explicó que se trata de un cambio generacional profundo y no de una falta de compromiso.

Ghidini advirtió que toda generalización es injusta, ya que no todos los jóvenes piensan igual. Sin embargo, señaló un cambio fundamental: “Antes el trabajo era el centro de la vida de las personas. Se vivía por el trabajo y se realizaba en el trabajo. Ahora, para las nuevas generaciones, es un eje más. Convive con la vida personal, el deporte, la conciencia por el mundo y la comunidad”.

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Según el experto, los jóvenes no carecen de compromiso, sino que lo orientan hacia su realización personal, el bienestar, otros intereses y el disfrute. “Es falso decir que no quieren trabajar en una empresa o tener una carrera. Lo que no quieren es que eso sea el único medio de vida”, afirmó.

El especialista también destacó que las nuevas generaciones tienen más claros los límites frente a prácticas que antes se naturalizaban, como el maltrato o ciertos abusos laborales. “No están dispuestos a aceptar dinámicas que otras generaciones aceptaban. Eso es la evolución natural del vínculo entre empleado y empleador”, sostuvo.

Sobre la queja de que no se quedan diez años en un mismo empleo, Ghidini explicó que sí pueden permanecer varios años si encuentran crecimiento, desarrollo y desafíos constantes, pero no garantizan una permanencia indefinida.

Ghidini señaló además que el viejo paradigma de “estudiar, trabajar y después disfrutar” se rompió. “¿Por qué tengo que esperar a los 50 o 60 para disfrutar? ¿Por qué no puedo disfrutar a los 25 y también trabajar?”, planteó, en referencia a lo que expresan muchos jóvenes.

En el contexto argentino, donde conseguir un ingreso que permita retirarse es difícil, la gente vive más años y es necesario capacitarse continuamente, el modelo anterior ya no aplica.

Respecto al mercado laboral actual, el especialista advirtió una fuerte desconexión entre la oferta y la demanda. Recordó que en la Universidad de Buenos Aires las carreras con más inscripciones siguen siendo Medicina, Derecho y Psicología, mientras el mercado necesita prioritariamente perfiles de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y enfermería. “Hoy sobran abogados, que es la carrera con más graduados. Las oportunidades están en energía, minería, petróleo, servicios financieros, agroindustria, tecnología y enfermería”, recomendó.

Entrevista de Viva la Radio.