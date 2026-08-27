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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 27 de agosto.

El sorteo número 31599 de la quiniela vespertina se realizó el jueves 27 de agosto a las 18:00, con el número 2076 en la cabeza, representando a "A primera (Las Llamas)".

27/08/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 31599 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el jueves 27 de agosto a las 18:00, destacando el número a la cabeza 2076, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Llamas).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2076
2° 0862
3° 9394
4° 3052
5° 2275
6° 5479
7° 0815
8° 2715
9° 3674
10° 8510
11° 0761
12° 4373
13° 2618
14° 1219
15° 1442
16° 5570
17° 9703
18° 9070
19° 5300
20° 5906

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31599 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 27 de agosto a las 18:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 2076.

¿Qué representa el número 2076?
Se interpreta como "A primera (Las Llamas)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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