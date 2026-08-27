Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 27 de agosto.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El sorteo número 31599 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el jueves 27 de agosto a las 18:00, destacando el número a la cabeza 2076, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Llamas).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2076

2° 0862

3° 9394

4° 3052

5° 2275

6° 5479

7° 0815

8° 2715

9° 3674

10° 8510

11° 0761

12° 4373

13° 2618

14° 1219

15° 1442

16° 5570

17° 9703

18° 9070

19° 5300

20° 5906