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Las tormentas tropicales Karina y Lowell se desarrollan en el océano Pacífico

Las tormentas tropicales Karina y Lowell han surgido en el océano Pacífico y podrían intensificarse a huracanes en los próximos días, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

27/08/2026 | 18:35Redacción Cadena 3

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Se forman las tormentas tropicales Karina y Lowell en el océano Pacífico

FOTO: Se forman las tormentas tropicales Karina y Lowell en el océano Pacífico

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MIAMI — Las tormentas tropicales Karina y Lowell se formaron el jueves en el océano Pacífico, y se anticipa que ambas podrían alcanzar la categoría de huracán en los próximos días, de acuerdo con el informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

La tormenta tropical Karina se encontraba a aproximadamente 1.330 kilómetros (825 millas) al sur de la península de Baja California, México, con vientos máximos sostenidos que rondaban los 75 km/h (45 mph), según un aviso emitido por el NHC. En cuanto a la tormenta tropical Lowell, esta se localizaba a unos 2.840 kilómetros (1.765 millas) al oeste-suroeste de la península de Baja California, con vientos máximos sostenidos de aproximadamente 65 km/h (40 mph).

Hasta el momento, no se han emitido avisos preventivos para ninguna de las dos tormentas.

Lectura rápida

¿Qué tormentas se formaron?
Las tormentas tropicales Karina y Lowell.

¿Dónde se ubican?
En el océano Pacífico, cerca de la península de Baja California.

¿Cuáles son sus vientos máximos?
Karina tiene vientos de 75 km/h y Lowell de 65 km/h.

¿Cuándo se formaron?
El jueves, según el informe del NHC.

¿Se han emitido avisos preventivos?
No hay avisos vigentes para estas tormentas.

[Fuente: AP]

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