Las tormentas tropicales Karina y Lowell se desarrollan en el océano Pacífico

FOTO: Se forman las tormentas tropicales Karina y Lowell en el océano Pacífico

MIAMI — Las tormentas tropicales Karina y Lowell se formaron el jueves en el océano Pacífico, y se anticipa que ambas podrían alcanzar la categoría de huracán en los próximos días, de acuerdo con el informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

La tormenta tropical Karina se encontraba a aproximadamente 1.330 kilómetros (825 millas) al sur de la península de Baja California, México, con vientos máximos sostenidos que rondaban los 75 km/h (45 mph), según un aviso emitido por el NHC. En cuanto a la tormenta tropical Lowell, esta se localizaba a unos 2.840 kilómetros (1.765 millas) al oeste-suroeste de la península de Baja California, con vientos máximos sostenidos de aproximadamente 65 km/h (40 mph).

Hasta el momento, no se han emitido avisos preventivos para ninguna de las dos tormentas.