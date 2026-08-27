Bomba en la MLS: el Kily González acordó ser el nuevo entrenador de Lionel Messi en el Inter Miami

Inter Miami decidió cambiar de entrenador después de una preocupante seguidilla de resultados y llegó a un acuerdo con Cristian “Kily” González para hacerse cargo del equipo que tiene como máxima figura a Lionel Messi.

La información fue difundida este jueves por Clarín, que señaló que el entrenador rosarino de 52 años reemplazará a Ángel Guillermo Hoyos, cuyo ciclo quedó sentenciado por el flojo rendimiento del equipo durante las últimas semanas.

El Kily asumirá así su primer desafío como entrenador fuera de Argentina, con una responsabilidad mayúscula: conducir a un plantel que tiene a Messi como principal referente y que todavía mantiene objetivos importantes para lo que resta de la temporada.

Inter Miami busca salir de una crisis de resultados

La decisión de la dirigencia de Las Garzas llegó después de una racha negativa que encendió las alarmas. Inter Miami acumula cuatro derrotas y un empate en sus últimas cinco presentaciones, una seguidilla que incluyó la eliminación en la primera ronda de la Leagues Cup.

Hoyos había asumido como entrenador interino en abril, luego de la salida de Javier Mascherano, pero no consiguió revertir el rumbo del equipo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pese al mal momento, Inter Miami mantiene una posición favorable en la MLS. Actualmente ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este, con 39 puntos, aunque se encuentra a 10 unidades del líder Nashville.

El principal objetivo del Kily será asegurar la clasificación a los playoffs y volver a encaminar al equipo en la lucha por un lugar en la próxima Concacaf Champions Cup.

El reencuentro del Kily con Messi

El desembarco del entrenador argentino tendrá además un componente especial: Kily González y Lionel Messi ya compartieron la Selección Argentina.

Ambos coincidieron durante el ciclo de José Pekerman, en el camino hacia el Mundial de Alemania 2006. Ahora volverán a encontrarse, aunque en roles completamente diferentes.

El Kily se convertirá en el cuarto entrenador argentino que dirige a Messi desde su llegada a Inter Miami, después de Gerardo Martino, Javier Mascherano y Ángel Guillermo Hoyos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La misión será también recuperar el mejor funcionamiento colectivo del equipo y conseguir que el astro argentino tenga un cierre de temporada competitivo.

El último paso del Kily por el fútbol argentino

González se encontraba sin dirigir desde octubre de 2025, cuando dejó Platense después de un breve ciclo. Allí estuvo al frente del equipo durante 14 partidos y obtuvo el 28,58% de los puntos.

Antes había tenido experiencias en Rosario Central y Unión de Santa Fe. En el conjunto rosarino dirigió cerca de 70 encuentros, mientras que en Unión permaneció durante casi dos años y condujo 77 partidos.

Su etapa en Santa Fe fue la más destacada de su carrera como entrenador: consiguió que el equipo asegurara la permanencia en 2023 y posteriormente logró la clasificación a la Copa Sudamericana.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De Europa a su primer desafío internacional como DT

Aunque será su primera experiencia como entrenador en el exterior, el Kily conoce perfectamente el fútbol internacional por su extensa trayectoria como jugador.

El exmediocampista vistió las camisetas de Real Zaragoza, Valencia e Inter de Milán, además de haber integrado la Selección Argentina.

Ahora tendrá su primera oportunidad en un banco fuera del país y en un escenario de enorme exposición. Su desafío será reencauzar a Inter Miami, pelear por los objetivos que todavía quedan en la temporada y acompañar a Messi en una nueva etapa de su carrera.