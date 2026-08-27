Cuatro personas heridas en un choque múltiple en Mar del Plata cerca del puerto
El accidente ocurrió en la zona del puerto; uno de los vehículos estuvo a punto de chocar contra un restaurante.
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Mar del Plata, 27 de agosto (NA) -- Cuatro personas resultaron con heridas de diversa consideración, tras un choque en cadena que se produjo esta tarde en la zona del puerto de Mar del Plata, y en el cual estuvieron involucrados tres vehículos, según confirmó la policía local.
El siniestro se produjo en la intersección de avenida de los Trabajadores e Irala, mientras que uno de los rodados casi se incrusta contra el local de La Farola, un conocido restaurante de pescados y mariscos.
Según supo la agencia Noticias Argentinas, un Toyota Corolla impactó a un Peugeot 208 cuando circulaban por la avenida y un Jeep Renegade también se vio envuelto en la colisión y se fue hacia la vereda, aunque milagrosamente detuvo marcha a pocos metros de la entrada del comercio gastronómico.
Poco después, efectivos policiales se hicieron presentes en la zona y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a las cuatro personas heridas.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Mar del Plata?
Un choque en cadena involucró a tres vehículos y dejó cuatro heridos.
¿Dónde sucedió el accidente?
El siniestro tuvo lugar en la intersección de avenida de los Trabajadores e Irala, cerca del puerto.
¿Qué vehículos estuvieron involucrados?
Los vehículos involucrados fueron un Toyota Corolla, un Peugeot 208 y un Jeep Renegade.
¿Cómo fue el impacto?
El Toyota Corolla impactó al Peugeot 208, y el Jeep Renegade se desvió hacia la vereda, casi chocando con un restaurante.
¿Quién asistió a los heridos?
El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) brindó asistencia a las cuatro personas heridas.
[Fuente: Noticias Argentinas]