FOTO: Cuatro personas heridas en un choque múltiple en Mar del Plata cerca del puerto

Mar del Plata, 27 de agosto (NA) -- Cuatro personas resultaron con heridas de diversa consideración, tras un choque en cadena que se produjo esta tarde en la zona del puerto de Mar del Plata, y en el cual estuvieron involucrados tres vehículos, según confirmó la policía local.

El siniestro se produjo en la intersección de avenida de los Trabajadores e Irala, mientras que uno de los rodados casi se incrusta contra el local de La Farola, un conocido restaurante de pescados y mariscos.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, un Toyota Corolla impactó a un Peugeot 208 cuando circulaban por la avenida y un Jeep Renegade también se vio envuelto en la colisión y se fue hacia la vereda, aunque milagrosamente detuvo marcha a pocos metros de la entrada del comercio gastronómico.

Poco después, efectivos policiales se hicieron presentes en la zona y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a las cuatro personas heridas.