Temporal en Santa Fe: advierten por tormentas más intensas y frecuentes por el fenómeno de El Niño

FOTO: Un camión volcó en la autopista Rosario-Córdoba en medio del temporal.

El fuerte temporal que afectó a distintas localidades de Santa Fe dejó viviendas dañadas, destrozos y escenas impactantes, especialmente por la intensidad del granizo y las ráfagas de viento. Desde el Centro de Monitoreo Meteorológico Santa Fe advirtieron que este tipo de fenómenos podrían volverse más frecuentes e intensos durante los próximos meses debido a la evolución del fenómeno de El Niño.

En diálogo con Cadena 3, el presidente del organismo, Jorge Giometti, explicó que el episodio se produjo por el avance rápido de un frente frío que encontró condiciones particulares en una franja del territorio.

“Un frente frío avanzó rápidamente y encontró condiciones en esa franja, no así en todo el territorio donde las tormentas fueron bastante benévolas”, explicó.

Según detalló, en algunas zonas se desarrollaron celdas con granizo muy intenso y ráfagas de entre 95 y 100 kilómetros por hora. Si bien los acumulados de lluvia no fueron extraordinarios, la combinación del granizo con el viento provocó buena parte de los daños.

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“La piedra principalmente en seco, impulsada con el viento, ha hecho bastantes destrozos”, señaló Giometti.

Una zona especialmente vulnerable

El especialista explicó que el fenómeno no fue completamente casual y que existe una razón meteorológica por la que esta región registra tormentas particularmente violentas.

La franja que comprende el sur de Córdoba, el centro y sur de Santa Fe y parte de Entre Ríos constituye una zona de confluencia de diferentes masas de aire.

Durante los cambios de estación comienzan a ingresar pulsos de aire cálido y húmedo provenientes del Atlántico, mientras todavía persisten masas de aire frío procedentes del sector suroeste.

“Estamos en una zona de confluencia donde empiezan a pugnar esas masas de aire”, explicó Giometti. Esa interacción entre aire frío y seco con aire cálido y húmedo puede generar tormentas de rápida formación y gran intensidad.

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Según el meteorólogo, se trata de una de las regiones del mundo más estudiadas por la violencia de sus tormentas y por la aparición de fenómenos que, en determinadas ocasiones, pueden superar las previsiones.

Advierten por una mayor frecuencia de tormentas

Giometti vinculó el escenario actual con la evolución del fenómeno de El Niño, que podría incrementar la recurrencia de episodios de mal tiempo en buena parte de la región.

“Es la probabilidad de que tengamos fenómenos más intensos y en menor tiempo”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que si durante una temporada se registraban habitualmente cuatro o cinco tormentas importantes, el nuevo escenario podría llevar a tener una cantidad considerablemente mayor, con varios episodios de mayor intensidad.

“Vamos a tener mayor intensidad y mayor recurrencia de mal tiempo”, afirmó.

El especialista señaló además que el fenómeno podría tener impacto no solamente en Santa Fe, sino también en Paraguay, el sur de Brasil, el Litoral, parte de Buenos Aires e incluso sectores de la Patagonia, con posibilidad de mayores acumulados de precipitaciones.

Más tecnología para anticipar los fenómenos

Frente a este escenario, Giometti destacó que actualmente existen herramientas que permiten monitorear con mayor precisión la evolución de estos fenómenos y anticipar sus posibles efectos.

Entre ellas mencionó las estaciones meteorológicas, imágenes satelitales y boyas marítimas, que permiten seguir la temperatura del Pacífico ecuatorial tanto en la superficie como en las capas subsuperficiales.

El comportamiento de esas aguas resulta clave para determinar la intensidad que puede alcanzar El Niño. También existen registros históricos de eventos anteriores que permiten comparar las condiciones actuales con episodios ocurridos desde mediados del siglo XX.

Giometti explicó que los cambios en las temperaturas del Pacífico y en la circulación atmosférica forman parte de un sistema complejo conocido como circulación de Walker, que influye en la distribución del aire cálido y húmedo a escala regional.

Para el especialista, las señales que ya se observan permiten trabajar con anticipación frente a un escenario que podría traer más lluvias, tormentas severas y fenómenos meteorológicos extremos en distintas regiones del país.

El temporal registrado en Santa Fe vuelve así a poner en primer plano la necesidad de contar con sistemas de monitoreo y alerta capaces de anticipar fenómenos que, por su rapidez e intensidad, pueden provocar importantes daños en cuestión de minutos.

Informe de Luis Fernández Echegaray.