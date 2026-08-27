Instituto enfrenta a Platense buscando el pase a los cuartos de la Copa Argentina

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Instituto enfrenta este jueves por la noche a Platense por los octavos de final de la Copa Argentina buscando el pase a cuartos del certamen.

"La Gloria" y "El Calamar" se encuentran desde las 21:15 en el estadio Marcelo Bielsa, de Newell´s, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El partido cuenta con la transmisión de Cadena 3 a través de todas las plataformas.

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El equipo de Diego Flores buscará seguir por el buen camino y conseguir así meterse en cuartos de Copa Argentina por primera vez en su historia.

Instituto está teniendo un gran arranque de semestre y se encuentra primero en su zona del Torneo Clausura. Además, ganó seis partidos de los últimos ocho y solamente perdió uno (frente a Vélez) de los últimos nueve.

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Platense no se queda atrás, ya que "El Calamar" viene de eliminar a Coquimbo Unido en los octavos de la Copa Libertadores y se metió en cuartos del certamen más importante a nivel continental.

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