El estilo de granja pierde popularidad: ¿Qué viene después en decoración?

El estilo de granja, que durante años dominó las redes sociales y se convirtió en un favorito en la decoración de interiores, parece estar perdiendo su popularidad. Caracterizado por elementos como el shiplap blanco, puertas de granero, vigas de madera expuestas y una paleta de tonos neutros, este estilo ha sido un referente en hogares de todo el mundo.

Sin embargo, diversos profesionales del diseño han comenzado a señalar que es hora de dejar atrás la estética de granja. A pesar de su encanto rústico y acogedor, algunos expertos consideran que este estilo ha saturado el mercado y que los consumidores buscan algo diferente.

Las redes sociales, que alguna vez fueron un escaparate para el estilo de granja, ahora presentan una variedad de tendencias emergentes que están captando la atención de los amantes de la decoración. La búsqueda de nuevos estilos podría llevar a los consumidores a explorar opciones más contemporáneas y menos tradicionales.

Entre las alternativas que están ganando terreno se encuentran los estilos más minimalistas y modernos, que priorizan la funcionalidad y la simplicidad. Los tonos más oscuros, los acabados mate y los diseños más audaces están comenzando a reemplazar las paletas suaves y los elementos de madera clara que caracterizaban al estilo de granja.

El cambio en las preferencias de los consumidores no solo refleja una evolución en el gusto personal, sino también un deseo de innovación en la decoración del hogar. A medida que las personas buscan personalizar sus espacios, el estilo de granja podría verse relegado a un segundo plano en favor de estéticas más frescas y actuales.