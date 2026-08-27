Enzo Fernández pidió no jugar en el Chelsea y espera ser transferido

Enzo Fernández pidió no jugar este jueves ante el Luton Town por la segunda ronda de la Copa de la Liga del fútbol inglés.

El mediocampista campeón del mundo habría hablado con Xabi Alonso, entrenador del equipo, para no formar parte de la convocatoria del Chelsea este jueves y así poder ser transferido al Manchester City.

En su lugar, ante el Luton jugó otro argentino, el joven Valentín Barco tuvo su debut con el Chelsea en el partido ante Luton.

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El campeón del mundo disputó 170 partidos en el club de Londres en el cual anotó 31 goles y dio 30 asistencias. Además, fue campeón de la Conference League y del Mundial de Clubes.

Enzo sería transferido al club inglés por una cifra superior a los 120 millones de euros, por lo que se convertiría en uno de los refuerzos más caros del fútbol de Inglaterra.

En el City, Enzo se volvería a encontrar con Enzo Maresca, entrenador que llegó esta temporada al club de Manchester y que dirigió al argentino en Chelsea.