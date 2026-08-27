Enzo Fernández pidió no jugar en el Chelsea y espera ser transferido
El mediocampista campeón del mundo no formó parte de los concentrados en el partido ante Luton Town por la Carabo Cup.
27/08/2026 | 16:30Redacción Cadena 3
FOTO: Enzo Fernández ¿de Chelsea al City?
Enzo Fernández pidió no jugar este jueves ante el Luton Town por la segunda ronda de la Copa de la Liga del fútbol inglés.
El mediocampista campeón del mundo habría hablado con Xabi Alonso, entrenador del equipo, para no formar parte de la convocatoria del Chelsea este jueves y así poder ser transferido al Manchester City.
En su lugar, ante el Luton jugó otro argentino, el joven Valentín Barco tuvo su debut con el Chelsea en el partido ante Luton.
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El campeón del mundo disputó 170 partidos en el club de Londres en el cual anotó 31 goles y dio 30 asistencias. Además, fue campeón de la Conference League y del Mundial de Clubes.
Enzo sería transferido al club inglés por una cifra superior a los 120 millones de euros, por lo que se convertiría en uno de los refuerzos más caros del fútbol de Inglaterra.
En el City, Enzo se volvería a encontrar con Enzo Maresca, entrenador que llegó esta temporada al club de Manchester y que dirigió al argentino en Chelsea.
Lectura rápida
¿Qué pidió Enzo Fernández?
No jugar este jueves ante el Luton Town por la segunda ronda de la Copa de la Liga.
¿Con quién habló Enzo Fernández?
Habló con Xabi Alonso, entrenador del Chelsea.
¿Quién debutó en el Chelsea?
El joven Valentín Barco tuvo su debut ante el Luton.
¿Cuántos partidos jugó Enzo en el Chelsea?
Disputó 170 partidos, anotando 31 goles y dando 30 asistencias.
¿A qué club se transferiría Enzo Fernández?
Se transferiría al Manchester City por más de 120 millones de euros.