FOTO: La Fiesta de la Soja convoca a escuelas de todo el país a participar de un concurso de cocina.

La Fiesta Nacional y Provincial de la Soja, que se realiza cada año en la localidad santafesina de Arequito, lanzó una nueva edición del concurso “Usos de la Soja para una Alimentación Saludable”, una iniciativa que se desarrolla por tercer año consecutivo y que invita a instituciones educativas de todo el país a presentar propuestas gastronómicas innovadoras que tengan a la soja como uno de sus ingredientes principales.

El concurso está destinado a escuelas secundarias públicas y privadas de todo el país, así como también a institutos de formación profesional, entre ellos escuelas de oficios y establecimientos con orientación gastronómica.

El objetivo es promover la creatividad, el conocimiento y el desarrollo de propuestas de alimentación saludable a partir de la utilización de la soja, integrando aspectos técnicos y gastronómicos con una presentación creativa.

La participación es gratuita y los proyectos deberán presentarse en formato de video. Para participar, las instituciones interesadas deberán completar el Formulario de Inscripción y consultar las Bases y Condiciones, disponibles en el perfil en Redes Sociales de la Fiesta de la Soja: https://www.instagram.com/fiestanacionalsoja/.

El plazo para presentar los proyectos vence el 18 de septiembre de 2026. Una vez finalizado el período de inscripción, un jurado de 5 personas, constituido para tal fin, evaluará las propuestas y seleccionará a los ganadores de acuerdo con los criterios establecidos en las Bases y Condiciones.

Entre los aspectos que se tendrán en cuenta se encuentran la calidad de la propuesta gastronómica, la creatividad, el compromiso de los participantes y la capacidad de integrar los aspectos técnicos con los artísticos y comunicacionales en la presentación.

El concurso contempla dos premios principales: $1.000.000 para la institución educativa que obtenga el Primer Premio y una antena Starlink para quien resulte ganador del Segundo Premio.

Con esta propuesta, la Fiesta Nacional y Provincial de la Soja busca ampliar el alcance de sus actividades y generar espacios de participación para las nuevas generaciones. Si bien se trata de uno de los acontecimientos tradicionales de Arequito y tiene a la producción de soja como eje central, en los últimos años la comisión organizadora fue incorporando nuevas iniciativas destinadas a vincular a la comunidad con distintos aspectos de la cultura, la educación, la gastronomía y la producción.