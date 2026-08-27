Presidente de Punto Truck: "Para nosotros crisis y desafío son sinónimos"

Sergio Suppo: Diego Miceli es un importante empresario de Mar del Plata y quisiera repasar con vos la historia del grupo que encabezás, el Grupo Solana, que tiene Punto Truck y otras empresas. Ustedes no empezaron vendiendo camiones, sino que empezaron y siguen siendo una constructora industrial muy importante.

Diego Miceli: Gracias por el comentario: si bien nos conocemos hace poco, hace dos años que estamos en Córdoba con la concesionaria, ha sido un placer conocerlos y aportar esas pequeñas cosas que a veces tienen más de sentimiento que de valor. Así que agradecido.

Ustedes son de Mar del Plata, una empresa de familia. Estás con tu hermano y tu madre, que todavía está en la empresa. Tu papá falleció en 1993.

Sí, somos de Mar del Plata, una empresa de familia. Estoy con mi hermano y mi madre, que todavía está en la empresa. Mi papá falleció en el 93. Éramos chicos. Yo soy el más grande. Teníamos una herrería en la que mi papá ya hacía galpones. Empezamos con ocho o diez empleados. Éramos ocho o nueve personas. Hoy el grupo tiene 500 personas en tres o cuatro actividades. Los primeros años fueron duros. Nos dedicamos a la construcción de naves industriales: galpones, depósitos, supermercados, estaciones de servicio, fábricas. Hoy estamos en el parque industrial de Mar del Plata, que es nuestro corazón. Es un lugar que no solo queremos, sino que hemos visto crecer. Como empresa estamos hace más de 30 años acá y somos parte de ese crecimiento.

Ha crecido tanto que quedó chico este parque.

Sí. Son 200 y pico de hectáreas. Hay muchas empresas e industrias a nivel nacional e internacional, muy reconocidas. Es un parque industrial que tiene unos 4.500 empleados, más los indirectos, y mueve mucho a Mar del Plata.

Hay una Mar del Plata que la mayoría de los que no somos marplatenses no conocemos: la realidad industrial, detrás de la gran vidriera turística. Existe este parque industrial y otros. Hay uno que están haciendo ustedes como grupo.

Sí. Dentro de un emprendimiento tenemos una parte desarrolladora. Hace un par de años venimos desarrollando primero un barrio chiquito de unos 100 lotes para vivienda y varios galpones. Ahora estamos con el desarrollo de un parque industrial privado. Somos vecinos del parque industrial, sobre la ruta 88, ya con una aceptación del 30% de lotes y fábricas en construcción.

Los que te escuchan dirán: ¿cómo se explica que haya un nuevo parque industrial y que este haya quedado chico, si en muchos medios se habla de crisis industrial?

La realidad es que Mar del Plata tiene un antecedente fuerte. Hoy el país atraviesa una crisis, pero el parque tiene un poquito de vida propia con empresarios y gente muy calificada, y de alguna manera se puede sostener.

¿Cómo se hace para tener un grupo con una diversificación tan grande? Por un lado son constructores para industrias, por otro empezaron a vender camiones Iveco y por otro hacen desarrollos inmobiliarios. Este parque industrial es un desarrollo inmobiliario. ¿Cómo se maneja la cabeza de un empresario en tantos frentes con lógicas distintas?

En principio, por la inquietud. Tenemos esa capacidad de emprender. Un grupo, por lo general, no puede avanzar si no tiene un equipo. Somos una empresa familiar y con mi hermano y mi madre nos miramos y ya nos entendemos. Es un poco más fácil avanzar. Lo que alguien ve como un campo, nosotros podemos ver un parque industrial. De chico yo le decía a todo el mundo que es “ver lo invisible”. Cuando te dedicás a esta actividad, vemos un terreno y nos imaginamos un edificio; para otro es un estacionamiento. Cada uno en su lugar. No estamos en hotelería ni gastronomía: el que está en gastronomía ve un local y se imagina un café.

Mar del Plata también atraviesa esta crisis a nivel nacional.

No está ajena. Tenemos las dos caras. Por suerte, cuando sale el sol la gente viene a la playa y tenemos un lugar turístico excepcional. Eso es un poco la historia o el ADN de cómo nació Mar del Plata. Y hay una Mar del Plata que le da la espalda al mar, del otro lado, donde está el parque industrial y esos empresarios que se enamoraron de la ciudad, generaron cambios de vida y trajeron sus actividades principales. Somos proveedores de la industria de la construcción. Hay un sector frutihortícola con una de las tierras más lindas del sur de la provincia de Buenos Aires: se produce el 30 o el 40% de las verduras que se distribuyen en el país, con quintas e invernáculos. Muy cerca está uno de los lugares de producción de papa más grandes de la Argentina. Balcarce está a 50 km. Es uno de los principales sectores de papa, que se cruza después con Villa María, Villa Dolores y gente de Mendoza. Hoy Mar del Plata y la zona tienen una Mar del Plata productiva que se defiende. Es una fuente de mano de obra intensiva. Es una de las grandes ciudades de la Argentina, con casi 800.000 habitantes, cerca de Córdoba y Rosario en cantidad.

En estos últimos años también creció por cómo se ha ido desarrollando el mundo. Después de la pandemia, como en Córdoba, se notaron grandes crecimientos urbanísticos en lugares donde la gente podía trabajar desde otro sitio.

Hay muchas actividades en estos últimos 10 o 15 años que antes no estaban en los radares. Chicos independientes que pueden trabajar desde su casa y eligen un cambio de vida, como los que eligieron la sierra o los que vinieron a Mar del Plata o Chapadmalal, lugares con cercanía al mar. Eso también le dio un empujón a Mar del Plata.

Hace más de 30 años que sos un empresario intensamente en actividad. Si yo te pusiera al lado lo que hicieron ustedes como grupo empresario y lo que pasó en las infinitas crisis de la Argentina, ¿no sé si pensarías dos veces haber hecho lo que hiciste? ¿O estás al margen de las crisis? ¿O hay que emprender al margen de las crisis?

No. Uno cuando va a emprender no piensa en las crisis. Yo siempre le digo a más de un amigo o gente conocida: nosotros somos producto de una crisis. Yo nazco en una crisis. Mi papá se muere después de tres años de una enfermedad y de golpe se corta el camino. Para nosotros crisis, desafío o ir para adelante es medio sinónimo. Por la falta de mi viejo hubo que levantarse porque había compromisos, había que trabajar, era por necesidad. Somos producto de una crisis. Yo siempre trabajé con él al lado. Venía de la escuela, llegaba a las 12, dejaba la mochila y me iba a soldar a la herrería que estaba en mi casa. Mi madre protestaba porque era muy chiquito para estar soldando. Si bien es real la falta de dinero, el gobierno ha elegido controlar la inflación con un modelo de sacar los pesos de la economía. Había otros modelos, pero eligieron ese. Ese modelo es muy duro. Yo siempre digo: es como juntar a cinco chicos en una habitación, que se los fue alimentando durante 15 años, y de golpe viene un doctor, los encierra y les va dando una galletita. El chico la pasa mal, pero no era culpa del chico. Hoy el gobierno eligió ese modelo y se presenta la falta de dinero. La inflación ocultaba mucho de la realidad. Hay que acostumbrarse a vivir en una economía real. Cuando se le saca ese circulante quedan estresadas familias y empresas. Lo hablamos con mi hermano: son más críticas hoy las empresas que tienen 50 años que las de dos, porque las de 50 han cargado un montón de vicios, gastos y condiciones acumulados. Un cliente nuestro me dijo una vez que las empresas por ahí no se funden tanto por dinero, sino por la cabeza. Capaz que el dinero lo salimos a conseguir de alguna manera, pero la cabeza hoy está jugando una mala pasada.

Cuando te escucho decir que falta dinero, a mí me parece que también falta crédito, que es esencial para cualquier economía. Nos hemos acostumbrado a vivir sin crédito.

Operar con crédito y trabajar con crédito es la forma en que funcionan las economías en el mundo normalmente. Hoy en el grupo, con la concesionaria, tenemos cuatro o cinco concesionarias. Somos los concesionarios de la red de Iveco que más compromiso de venta tenemos: casi 1.000 camiones por año. La relación con los bancos es bastante directa. Hoy los bancos siguen un poquito reacios a bajar el costo del crédito, pero creo que también saben que ya queda poco tiempo para eso. En el mes de agosto tuvimos algunas condiciones buenas de líneas de crédito con tasas especiales, donde cada provincia viene aportando un poquito. Creo que en septiembre vamos a llevarnos una sorpresa con eso.

¿Tenés confianza de que la economía va a arrancar?

Tengo confianza, no sé si un poquito, en el tema del derrame, que es lo único que el presidente hace cuatro años que lo escuchamos hablar. Él habla de una macro y de un derrame. Creo que el derrame de la minería, el petróleo y el campo es lo que nos está sosteniendo ahora. Pero hay una realidad: Milei quiere volver a ser presidente y hoy es el más interesado en serlo. Tiene la lapicera. Tuvo un rol desagradable pero necesario en su momento: poner las cuentas públicas en orden. Así como estaba era muy difícil continuar. En general los países no tienen inflación y nosotros nos hemos acostumbrado a convivir con ella. Hemos vivido nuestras vidas con inflación. No es lo normal.

Hay gente que puede ver un terreno baldío y se imagina una cancha de fútbol, o un edificio, o la instalación de una planta industrial. ¿Vos qué ves cuando ves el desarrollo que tiene hoy la minería en las provincias de la Cordillera, empezando por San Juan, y lo que ocurre en Vaca Muerta? ¿Qué oportunidades encontrás para alguien que como vos desarrolla proyectos de construcción, logística industrial y vende camiones?

Estamos entusiasmados. Vemos una gran industria. Hace unos años estuvimos participando en la industria petrolera en Comodoro Rivadavia y vivimos esa sensación con un barril de petróleo en 2007, 2008, 2009 que tenía condiciones y valía. Había mucha tarea. Son industrias hermosas. Tenemos un país que te lo deja hacer. Hay países que no pueden sacar minería porque no la tienen. Nosotros la tenemos, y mucha.

Los oyentes que te están escuchando, algunos de los que siguen las carreras de autos –y en Cadena 3 tenemos una cobertura muy intensiva del rally– dirán: “Che, ese Diego Miceli que está hablando, ¿será el Diego Miceli que corre en el rally?”. ¿Sos el mismo?

Sí, somos el mismo.

¿Cómo te picó el bichito de correr?

También por inquieto. De chiquito quise correr. De hecho tenía un karting, pero con la enfermedad de mi padre se tuvo que vender todo y nunca más. Hace unos años cuando fui a cumplir los 40, con un primo queríamos festejar y se nos ocurrió alquilar un auto para mi cumpleaños. Como éramos dos nos echaron de todos lados y nos dijeron que tenían que ir al rally únicamente. Alquilamos un autito de rally en un Ford Ka y fuimos a correr. Estuvo muy divertido. De ahí traté de seguir de a poco. Salí campeón nacional un par de veces. Hace un par de años que estamos ahí en Córdoba.

Termina la nota. A todos los entrevistados les pido que nos recomienden un libro, una película o una serie que hayan visto y les haya gustado, lo que quieran, si se animan.

Me cuesta mucho prestar atención en las lecturas. Tengo mi hija que es una crack y con ella, cada vez que nos juntamos, vemos alguna película o alguna serie. Pero en esa te la debo.