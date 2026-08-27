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Instituto enfrenta a Platense buscando el pase a los cuartos de la Copa Argentina: seguilo en vivo

"La Gloria" enfrenta al "Calamar" desde las 21:15 en el estadio Marcelo Bielsa, de Newell´s. Transmite Cadena 3 a través de todas las plataformas.

27/08/2026 | 21:04Redacción Cadena 3

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Instituto quiere seguir por el buen camino.

FOTO: Instituto quiere seguir por el buen camino.

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Instituto enfrenta este jueves por la noche a Platense por los octavos de final de la Copa Argentina buscando el pase a cuartos del certamen.

"La Gloria" y "El Calamar" se encuentran desde las 21:15 en el estadio Marcelo Bielsa, de Newell´s, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El partido cuenta con la transmisión de Cadena 3 a través de todas las plataformas.

Seguilo en vivo por el YouTube de la radio:

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El equipo de Diego Flores buscará seguir por el buen camino y conseguir así meterse en cuartos de Copa Argentina por primera vez en su historia.

Instituto está teniendo un gran arranque de semestre y se encuentra primero en su zona del Torneo Clausura. Además, ganó seis partidos de los últimos ocho y solamente perdió uno (frente a Vélez) de los últimos nueve.

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Platense no se queda atrás, ya que "El Calamar" viene de eliminar a Coquimbo Unido en los octavos de la Copa Libertadores y se metió en cuartos del certamen más importante a nivel continental.

Partido en desarrollo

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Lectura rápida

1. ¿Qué equipo enfrenta a Platense en la Copa Argentina?

Instituto enfrenta a Platense en la Copa Argentina.

2. ¿Cuándo se juega el partido?

El partido se juega el jueves a las 21:15.

3. ¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?

El encuentro se lleva a cabo en el estadio Marcelo Bielsa, de Newell´s.

4. ¿Quién es el árbitro del partido?

El árbitro del partido es Leandro Rey Hilfer.

5. ¿Cuál es el desempeño reciente de Instituto?

Instituto ha ganado seis de los últimos ocho partidos y es primero en su zona del Torneo Clausura.

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