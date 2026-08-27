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Flecha Bus se suma al Travel Sale con descuentos de hasta 40% para viajar por Argentina y Brasil

Del 24 al 30 de agosto, la compañía ofrece promociones especiales para viajar a algunos de los destinos turísticos más elegidos. Brasil, Bariloche, San Martín de los Andes, Neuquén y Salta se destacan entre las propuestas para empezar a planificar el próximo viaje. 

27/08/2026 | 21:07Redacción Cadena 3

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Flecha Bus se suma al Travel Sale con descuentos de hasta 40%

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Flecha Bus se suma a una nueva edición del Travel Sale, que se desarrolla del 24 al

30 de agosto, con descuentos de hasta el 40% en pasajes, promociones especiales

y alternativas para recorrer algunos de los principales destinos turísticos de la

Argentina y también viajar a Brasil.

Una de las propuestas destacadas de esta edición es Brasil, con un 25% de

descuento para viajar a Florianópolis y distintos destinos de Santa Catarina, una

oportunidad para quienes ya comienzan a pensar y planificar sus próximas

vacaciones.

La Patagonia también tiene un lugar protagonista. Bariloche, San Martín de los

Andes y Neuquén forman parte de las promociones disponibles, con beneficios para

anticipar una escapada y disfrutar de algunos de los paisajes más elegidos del país.

Hacia el norte argentino, Salta se suma a las propuestas especiales del Travel Sale,

ampliando las posibilidades para quienes buscan naturaleza, gastronomía, cultura y

algunos de los paisajes más característicos de la Argentina.

Queremos que el Travel Sale sea una oportunidad concreta para que más personas

puedan viajar. Tenemos una red que conecta gran parte del país y que también nos

permite llegar a destinos internacionales, y buscamos acompañarla con

promociones y beneficios que hagan más accesible la posibilidad de organizar un

viaje”, destacaron desde Flecha Bus.

La participación de la compañía forma parte de la 12ª edición del Travel Sale, una

de las principales acciones comerciales del sector turístico, que reúne durante una

semana promociones y beneficios para incentivar los viajes y seguir fortaleciendo el

turismo.

Hay opciones para todos los gustos: playa o montaña, frío o calor, Argentina o

Brasil. Una oportunidad para anticipar el próximo viaje y aprovechar promociones

especiales para descubrir nuevos destinos.

Del 24 al 30 de agosto, todas las promociones y beneficios de Flecha Bus pueden

consultarse en la web oficial del Travel Sale:

Conocé las ofertas de Flecha Bus en Travel Sale

Elegí tu destino, aprovechá las ofertas y empezá a viajar. También podés comprar

tus pasajes de manera fácil, rápida y las 24 horas en • www.flechabus.com.ar

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