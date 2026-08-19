Arcos Dorados se posiciona en Top 5 de los mejores lugares para trabajar en América Latina

Arcos Dorados, la mayor franquicia independiente de McDonald’s del mundo, alcanzó el puesto #4 en la categoría de grandes empresas de Los Mejores Lugares para Trabajar™ en América Latina 2026, ranking elaborado por Great Place to Work (GPTW).

El reconocimiento refleja el compromiso de la compañía por construir una cultura en la que las personas puedan desarrollarse, crecer y proyectar su futuro profesional. La edición 2026 del ranking distinguió a 200 organizaciones — 100 grandes empresas y 100 pequeñas y medianas— y se elaboró a partir de más de 2,4 millones de respuestas de colaboradores de más de 30 países, representando la experiencia de 4,5 millones de personas.

Uno de los aspectos que hace especialmente valioso este resultado es que surge de la voz de las propias personas que forman parte de las organizaciones. Alcanzar el Top 5 de América Latina pone así en valor la experiencia que Arcos Dorados construye junto a sus colaboradores y una cultura sostenida en su propósito, sus principios y, especialmente, su gente.

Uno de los principales pilares de Arcos Dorados es la generación de oportunidades reales de desarrollo, especialmente para jóvenes que encuentran en la compañía su primera experiencia laboral formal. Hoy cuenta con más de 100.000 colaboradores en América Latina, de los cuales más del 53% son menores de 24 años, a quienes brinda formación, acompañamiento y posibilidades de crecimiento para que puedan construir su propio camino profesional.

“Lo que realmente nos une es nuestro propósito, lo que sostiene nuestra cultura son nuestros principios y quienes los hacen realidad son las personas. Que Great Place To Work® vuelva a reconocernos pone en valor justamente eso, y también la responsabilidad que asumimos con orgullo de seguir generando oportunidades para que miles de jóvenes crezcan y se desarrollen”. Luana Matos, VP People and Culture.

El ranking de Great Place to Work evalúa la experiencia de los colaboradores a partir de dimensiones como credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería. En la edición regional 2026, las organizaciones reconocidas alcanzaron un nivel promedio de confianza del 91%.

Con este nuevo reconocimiento, Arcos Dorados reafirma su compromiso de continuar construyendo una cultura en la que las personas encuentren oportunidades para aprender, crecer y desarrollar su potencial.