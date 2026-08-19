FOTO: Camión con gas butano vuelca en Roque Pérez: corte total de ruta por seguridad

Buenos Aires, 19 agosto (NA) – Un camión cargado con gas butano despistó sobre la Ruta 205 y volcó en la rotonda de ingreso a la ciudad de Roque Pérez, lo que ha llevado a un corte total en la zona como medida de seguridad.

El incidente vial ocurrió este miércoles por la mañana en el kilómetro 133 de la Ruta 205, donde un camión de la empresa YPF que transportaba gas butano sufrió un despiste y terminó volcado.

Debido al tipo de carga que llevaba, se decidió implementar un corte total en el tránsito para establecer el protocolo de seguridad, según lo reportado por el periodista Jota Leonetti.

Desde la empresa Corresur se informó que ya se activó un operativo preventivo con la participación de bomberos, quienes confirmaron que hasta el momento no ha habido escape de gas butano.

No obstante, se destacó que YPF debe enviar otro camión para realizar el trasvase del combustible líquido antes de proceder a la remoción del camión volcado.

Los desvíos de tránsito han sido establecidos: para quienes viajan en sentido descendente, deben tomar la Ruta Provincial 30 (RN 205 km 138,7), mientras que para el sentido ascendente, el desvío es por la Ruta Provincial 41 (KM 102).