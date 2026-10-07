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Francia: nueva represión policial contra estudiantes en protestas en aumento

En varias ciudades de Francia, las protestas estudiantiles han llevado a tomas y bloqueos en 413 escuelas. Hasta ahora, se han registrado 6.500 detenidos en el contexto de este movimiento.

07/10/2026 | 08:35Redacción Cadena 3

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Nuevos disturbios por protesta estudiantil en Francia.

FOTO: Nuevos disturbios por protesta estudiantil en Francia.

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Buenos Aires, 7 octubre (NA) -- Los conflictos entre los estudiantes y la policía local por las medidas de fuerza del movimiento estudiantil en Francia sumaron este miércoles otro capítulo de tensión.

El incremento de las acciones directas y los choques en las inmediaciones de los establecimientos educativos tiene como resultado 413 escuelas tomadas y registra 6.500 detenidos hasta el momento.

La policía francesa reprimió a los manifestantes con gases lacrimógenos, hasta el momento no se reportan heridos.

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Lectura rápida

¿Qué está ocurriendo en Francia?
Se están llevando a cabo protestas estudiantiles que han resultado en enfrentamientos con la policía.

¿Quiénes están involucrados?
Estudiantes y la policía francesa son los principales actores en estos conflictos.

¿Cuándo comenzaron las protestas?
Las manifestaciones han ido en aumento en los últimos días, alcanzando un punto crítico este miércoles.

¿Dónde se están realizando las protestas?
Las acciones se han multiplicado en diversas ciudades de Francia.

¿Por qué se están produciendo estas protestas?
Los estudiantes se movilizan en respuesta a medidas que consideran injustas dentro del sistema educativo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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