Francia: nueva represión policial contra estudiantes en protestas en aumento

Buenos Aires, 7 octubre (NA) -- Los conflictos entre los estudiantes y la policía local por las medidas de fuerza del movimiento estudiantil en Francia sumaron este miércoles otro capítulo de tensión.

El incremento de las acciones directas y los choques en las inmediaciones de los establecimientos educativos tiene como resultado 413 escuelas tomadas y registra 6.500 detenidos hasta el momento.

La policía francesa reprimió a los manifestantes con gases lacrimógenos, hasta el momento no se reportan heridos.

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