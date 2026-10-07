El embajador de Israel en Uruguay denuncia el incremento del antisemitismo tras el 7 de octubre
Durante un acto conmemorativo, el embajador israelí, Eldad Hayet, afirmó que la comunidad judía ha enfrentado un notable aumento de antisemitismo desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.
FOTO: Eldad Hayet.
Buenos Aires, 7 octubre (NA) —El embajador de Israel en Uruguay, Eldad Hayet, manifestó que la comunidad judía de ese país ha tenido que enfrentar un "aumento del antisemitismo" desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.
En un acto conmemorativo organizado por la representación diplomática israelí, Hayet afirmó: "Los efectos del 7 de octubre resquebrajaron no solo a la sociedad israelí, sino que alcanzaron también a todas las comunidades judías del mundo".
"También aquí en Uruguay, desde aquel día la comunidad judía ha tenido que hacer frente al aumento del antisemitismo, de las amenazas, del hostigamiento y del miedo", expresó Hayet, quien fue citado por la prensa local.
La ceremonia incluyó un homenaje a las víctimas y la proyección de un documental elaborado con material "altamente sensible" del ataque al festival de música Nova, perpetrado por Hamás.
Al acto asistieron dirigentes de los partidos Colorado, Nacional e Independiente, según describe un informe del sitio Actualidad RT.
Aunque no presentó datos concretos que sustentaran la grave acusación del auge del antisemitismo en el país sudamericano, el embajador también hizo alusión a un supuesto "frente de la desinformación".
Contra eso apuntó al acusarlo de querer falsear los hechos tras los cuales se desató el ataque militar de Israel contra civiles palestinos en la Franja de Gaza, que provocó la muerte de más de 70.000 personas, entre ellos, 20.000 niños y niñas.
"Un frente que no tiene trincheras, ni tanques, ni misiles: el frente de la desinformación. La batalla por contar lo ocurrido, por preservar los hechos, por impedir que las víctimas sean convertidas en victimarios", expresó finalmente Hayet durante el acto.
Lectura rápida
¿Qué denunció el embajador?
El embajador de Israel en Uruguay, Eldad Hayet, denunció un aumento del antisemitismo desde el ataque de Hamás.
¿Cuándo ocurrió el ataque de Hamás?
El ataque de Hamás se produjo el 7 de octubre de 2023.
¿Qué evento se conmemoró?
Se conmemoró un acto en memoria de las víctimas del ataque de Hamás.
¿Quiénes asistieron a la ceremonia?
Asistieron dirigentes de los partidos Colorado, Nacional e Independiente.
¿Qué afirmó Hayet sobre la desinformación?
Hayet mencionó un "frente de la desinformación" que busca falsear los hechos sobre el conflicto.
[Fuente: Noticias Argentinas]