El embajador de Israel en Uruguay denuncia el incremento del antisemitismo tras el 7 de octubre

Buenos Aires, 7 octubre (NA) —El embajador de Israel en Uruguay, Eldad Hayet, manifestó que la comunidad judía de ese país ha tenido que enfrentar un "aumento del antisemitismo" desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

En un acto conmemorativo organizado por la representación diplomática israelí, Hayet afirmó: "Los efectos del 7 de octubre resquebrajaron no solo a la sociedad israelí, sino que alcanzaron también a todas las comunidades judías del mundo".

"También aquí en Uruguay, desde aquel día la comunidad judía ha tenido que hacer frente al aumento del antisemitismo, de las amenazas, del hostigamiento y del miedo", expresó Hayet, quien fue citado por la prensa local.

La ceremonia incluyó un homenaje a las víctimas y la proyección de un documental elaborado con material "altamente sensible" del ataque al festival de música Nova, perpetrado por Hamás.

Al acto asistieron dirigentes de los partidos Colorado, Nacional e Independiente, según describe un informe del sitio Actualidad RT.

Aunque no presentó datos concretos que sustentaran la grave acusación del auge del antisemitismo en el país sudamericano, el embajador también hizo alusión a un supuesto "frente de la desinformación".

Contra eso apuntó al acusarlo de querer falsear los hechos tras los cuales se desató el ataque militar de Israel contra civiles palestinos en la Franja de Gaza, que provocó la muerte de más de 70.000 personas, entre ellos, 20.000 niños y niñas.

"Un frente que no tiene trincheras, ni tanques, ni misiles: el frente de la desinformación. La batalla por contar lo ocurrido, por preservar los hechos, por impedir que las víctimas sean convertidas en victimarios", expresó finalmente Hayet durante el acto.