Joaquín Levinton se defiende de amenazas y denuncia por abuso sexual

Buenos Aires, 7 de octubre (NA) -- El cantante Joaquín Levinton se pronunció nuevamente sobre la denuncia de abuso sexual presentada por una mujer llamada "Paula", luego de que se hicieran públicos audios donde ella lo amenaza con denunciarlo y "matarlo con sus propias manos" si no responde a sus llamadas.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el vocalista de Turf afirmó que no cometió abuso sexual y que su denunciante lo acosa desde hace años con mensajes de contenido agresivo. Además, la exvedette Ayelén Paleo también reveló haber recibido amenazas similares de Paula, quien intentó escracharla con una denuncia.

En una reciente conferencia de prensa, Levinton se refirió a los audios de Paula que han circulado en los medios: "Voy a defenderme primero por la denuncia que tengo ahora que me hizo esta mujer y luego veremos porque yo no la voy a atacar a ella. Primero lo primero, me defiendo de esto que todos ya sabemos y después veré qué acciones tomo".

El artista mostró preocupación por la seriedad del asunto, manifestando: "Yo ya dije que estoy siendo acosado de verdad desde hace muchos años y que ese acoso no es un chiste. Se habrán dado cuenta de que puede ser muy peligroso esto".

Al ser consultado sobre si teme por lo que pueda suceder en la Justicia, respondió: "No, porque tengo 145,000 pruebas, me sobran. Esto ya me pasó con esta misma mina. Tengo una carpeta así de captura de pantalla, audio… Aparte, es una falsa denuncia. Debería ser muy claro el tema".

La carpeta con pruebas que ha ido recopilando durante los años fue presentada en el ámbito judicial, donde se investiga la denuncia realizada en 2023: "Primero me voy a defender y aclarar la denuncia que esta mujer hizo y cuidar mi integridad física. Las pruebas están en la Justicia", aseguró.

Además, mencionó que conoce a "otro famoso" que ha atravesado una situación similar con Paula y que también dará su testimonio: "Tengo también las pruebas y lo tengo de testigo también. Así que estamos ante una persona muy jodida", concluyó.