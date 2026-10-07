Un estudio revela que cambiar la alimentación de leones en zoológicos potencia su comportamiento salvaje

Un reciente estudio realizado en Australia indicó que los leones de zoológico exhiben comportamientos más cercanos a los de sus contrapartes salvajes cuando se les ofrece carcasas enteras como parte de un régimen de alimentación que alterna entre festín y ayuno. La investigación, publicada en la revista Applied Animal Behaviour Science, fue llevada a cabo por la Universidad de Adelaide y el Monarto Safari Park en Australia del Sur.

Los científicos observaron a un grupo de leones machos africanos adultos tras incorporar carcasas completas cada nueve días a un régimen de alimentación existente que incluía períodos de alimentación y ayuno. Durante tres meses, se realizó un monitoreo continuo mediante video, que reveló que los leones pasaron casi tres veces más tiempo alimentándose cuando se les ofrecieron las carcasas, descansaron más después de las comidas y su actividad aumentó gradualmente durante el período de ayuno. Estas conductas se asemejan al ciclo de alimentación natural de los leones salvajes.

La autora principal, Lesia Hryhorenko, de la Escuela de Ciencias Veterinarias y Animales de la Universidad de Adelaide, afirmó que este estudio proporciona información valiosa sobre cómo las rutinas de alimentación pueden moldear el comportamiento de los carnívoros en cautiverio. "Los leones salvajes no comen a la misma hora todos los días. Experimentan períodos naturales de festín y ayuno según el éxito en la caza", explicó Hryhorenko.

El equipo de investigación, que incluyó a la estudiante Florence Demoulin de la Universidad de Lieja, observó a tres leones machos adultos en el Monarto Safari Park antes y después de la introducción de las carcasas. Durante la fase experimental, los leones recibieron aproximadamente 200 kilogramos de carcasas, las cuales se dejaron disponibles durante hasta tres días, seguido de un período de descanso y digestión.

Se utilizaron ocho cámaras infrarrojas para registrar a los animales de manera continua, produciendo uno de los conjuntos de datos más detallados sobre leones africanos en cautiverio bajo un régimen de alimentación con carcasas. La diferencia en los días de alimentación con carcasas fue notable: los leones pasaron casi tres veces más tiempo comiendo, alimentándose con mayor frecuencia y durante períodos más prolongados mientras desgarraban y manipulaban las carcasas.

Estos comportamientos brindaron a los animales más oportunidades para realizar las conductas de alimentación que son parte de su vida en la naturaleza. Una vez que los leones terminaron de alimentarse, pasaron considerablemente más tiempo recostados y descansando. A medida que avanzaba el período de ayuno, su movimiento aumentaba gradualmente nuevamente.

Este patrón repetido de alimentación intensa, descanso prolongado y aumento de actividad coincidió estrechamente con el ritmo de festín y ayuno documentado en poblaciones de leones salvajes. Hryhorenko agregó: "Proporcionar carcasas enteras cambia mucho más que el contenido nutricional de la dieta; ofrece a los leones la oportunidad de participar en comportamientos como desgarrar, tirar y manipular la comida durante períodos prolongados, que son componentes importantes de su ecología de alimentación natural".

Los investigadores también realizaron un seguimiento del comportamiento de pacing, que es una conducta repetitiva en carnívoros a menudo asociada con la anticipación. Si bien el pacing aumentó ligeramente durante el período de estudio, no se incrementó de manera consistente a medida que los leones pasaban más tiempo sin comida. En cambio, los mayores aumentos se produjeron en eventos predecibles como la llegada de cuidadores y momentos en que los animales eran trasladados entre áreas de su hábitat. Este patrón sugiere que el pacing podría estar más relacionado con rutinas diarias familiares y la expectativa de alimentación que con el hambre misma.

El coautor, el profesor asociado Alexandra Whittaker, destacó la importancia de monitorear el comportamiento animal durante períodos más largos al evaluar las prácticas de gestión de zoológicos. "Muchos estudios en zoológicos se centran solo en lo que sucede inmediatamente después de proporcionar alimento. Nuestros resultados muestran que los horarios de alimentación pueden influir en el comportamiento durante días posteriores, lo que hace esencial observar patrones de comportamiento a lo largo de todo el ciclo de alimentación, no solo en un evento de alimentación único".

Los investigadores sugirieron que trabajos futuros podrían combinar el monitoreo del comportamiento con mediciones fisiológicas para proporcionar una imagen más completa de cómo diferentes estrategias de alimentación afectan el bienestar de los animales.