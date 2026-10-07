Premio Nobel de Química 2026: hallazgos que revolucionan la síntesis de moléculas

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Química 2026 a Henri B. Kagan y Kenso Soai por su trabajo sobre los efectos no lineales y la autocatalisis en la síntesis orgánica asimétrica. Estos descubrimientos, que han revolucionado la química, permiten un mayor control en la creación de productos farmacéuticos, nuevos materiales y otros compuestos químicos.

Ariel Sarotti, investigador del CONICET en el Instituto de Química de Rosario (IQUIR, CONICET-UNR), destacó la importancia de estos hallazgos. "Kagan descubrió una nueva forma de manipular las reacciones químicas, lo que permite crear un mayor exceso de una de las imágenes especulares de lo que antes se creía posible", explicó. Este avance es crucial, ya que muchas moléculas pueden existir en dos formas que son imágenes especulares entre sí, conocidas como enantiómeros, que pueden tener efectos biológicos muy diferentes.

La quiralidad es fundamental en la biología, dado que los aminoácidos, que forman las proteínas, pueden presentarse en formas especulares. Al fabricar medicamentos, una forma puede ser terapéutica, mientras que su imagen especular podría ser ineficaz o incluso dañina. Por ello, la síntesis asimétrica, que busca producir una forma específica, se vuelve esencial.

El trabajo de Kagan se centra en el desarrollo de catalizadores quirales, que son moléculas que favorecen la producción de una forma específica de un enantiómero. A lo largo del tiempo, se creyó que la pureza quiral del producto dependía de la pureza del catalizador. Sin embargo, Kagan demostró que en ciertas condiciones, un catalizador con un pequeño exceso de una forma puede generar un producto con un exceso mayor de esa misma forma, lo que se conoce como efecto no lineal.

El fenómeno de la autocatálisis se produce cuando el producto de una reacción actúa como catalizador, favoreciendo su propia formación. Esto permite que un pequeño exceso inicial de una forma se amplifique, similar a una bola de nieve. Kenso Soai desarrolló un sistema autocatalítico asimétrico que logra amplificar una asimetría inicial muy pequeña, llevando a un producto con predominancia casi total de uno de los enantiómeros. Según la Academia Sueca, "la reacción de Soai es uno de los experimentos químicos más espectaculares que se han llevado a cabo jamás".

Los descubrimientos de Kagan y Soai no solo cambiaron la comprensión de la quiralidad, sino que también ofrecen un marco para abordar preguntas fundamentales sobre la química y la vida. La síntesis asimétrica es un área reconocida con varios Premios Nobel, y los hallazgos recientes se consideran un avance significativo en la búsqueda de métodos para obtener enantiómeros puros.

Los efectos no lineales descubiertos por Kagan se han convertido en herramientas valiosas para los químicos, permitiendo optimizar reacciones y obtener productos con alta pureza enantiomérica, esenciales para la industria farmacéutica, aromas y productos químicos agrícolas. Además, la reacción de Soai ha despertado un gran interés entre los investigadores, que buscan replicar su éxito en la producción de aminoácidos y azúcares homoquirales.

El impacto de estos hallazgos se extiende más allá de la síntesis asimétrica, planteando preguntas sobre cómo se originó la homoquiralidad en sistemas biológicos. Los estudios en este campo podrían arrojar luz sobre la predominancia de una sola configuración molecular en los seres vivos, un tema que fascina a los científicos.