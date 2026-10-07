Investigan imágenes sexuales falsas de alumnas de un colegio de Lomas de Zamora: 2 menores imputados

La Justicia intervino en una denuncia por la presunta creación y difusión de imágenes sexuales falsas de alumnas del colegio Modelo Lomas, ubicado en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

Por el caso fueron imputados dos estudiantes de 15 años y, hasta el momento, se investigan al menos 45 posibles víctimas.

Según la denuncia, los adolescentes habrían utilizado fotografías de compañeras para generar mediante herramientas de inteligencia artificial contenido falso de carácter sexual.

La investigación busca determinar además el alcance de la circulación del material y si existió una eventual comercialización a través de plataformas de contenido para adultos.

Los dos adolescentes se presentaron este miércoles ante la fiscalía para ser notificados de su vinculación con la causa, en el marco del nuevo régimen penal juvenil.

A partir de ahora, una de las principales medidas será el análisis de sus teléfonos celulares, donde los investigadores buscarán información relacionada con la presunta creación, almacenamiento y distribución del material.

La Justicia todavía no pudo establecer cuántas veces habrían sido reproducidas o compartidas las imágenes ni cuál fue exactamente el alcance de su circulación. Tampoco se descarta que la investigación derive en nuevos imputados o que se incorporen otras figuras delictivas a medida que avance el análisis de la evidencia.

De acuerdo con la información aportada en la denuncia, el episodio habría salido a la luz a partir de un conflicto entre los propios adolescentes involucrados. Ese enfrentamiento habría permitido conocer la existencia del material y posteriormente activar la investigación judicial.

El caso generó preocupación en la comunidad educativa y volvió a poner bajo la lupa el uso de herramientas de inteligencia artificial para fabricar contenidos falsos que afectan la intimidad y la integridad de otras personas.

La cantidad de posibles víctimas constituye uno de los principales aspectos de la investigación. Según los datos conocidos hasta el momento, serían alrededor de 45 las alumnas afectadas, aunque la Justicia deberá determinar el alcance preciso de los hechos y la participación que tuvo cada uno de los involucrados.

La causa permanece abierta y las próximas medidas estarán centradas en el análisis de los dispositivos electrónicos y en la reconstrucción de la forma en que el material habría sido generado y difundido.

Informe de Gabriela Inglese